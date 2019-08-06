Привели в порядок 70 заброшенных могил фронтовиков на новом кладбище волонтеры в Бердске

Всего на бердском погосте 326 заброшенных захоронений. Сделать весь объем работ не хватает сил и средств. Требуется помощь бердчан.

Волонтеры выходят на кладбище каждый четверг

Готовится к празднованию 75-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне молодежь Бердска.

— Волонтеры городского волонтерского отряда выходят на кладбище и прибирают могилы ветеранов. Было уже три выхода. До конца сентября мы будем продолжать по четвергам выходить на кладбище. На сегодняшний день прибрано 70 могил, — рассказала на совещании чиновников 5 августа начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

Волонтеры начали убирать заброшенные могилы фронтовиков на новом кладбище еще в 2015 году, к 70-летию Победы, теперь они делают это ежегодно, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Лильбок.

Волонтерам предстоит привести в порядок 326 могил. До конца сентября дети это сделать не успеют, постараются убрать как можно больше весной, до 9 Мая.

Ребята работают на кладбище по три-четыре часа. Руками выдирают заросли травы, щетками ошкуривают памятники, а затем красят их серебрянкой, звезды — красной краской. Начальник ОДМ признается, что сил и средств на это благое дело слишком мало.

— Желающих помочь присоединиться к нам нет. Хотя мы постоянно говорим об этом. Приходится находить средства на покупку тех же перчаток, краски, щеток. Да и детей нужно накормить, напоить. Мы и пирожки, и воду им покупаем. Если нам помогут хоть силами, хоть средствами, мы будем очень рады, — подчеркнула Лильбок.

По словам Татьяны Михайловны, волонтеры могли бы убирать могилы и на старом кладбище, но это сделать невозможно — территорию погоста не обрабатывают против клещей.

— Мы не можем рисковать здоровьем детей. Если с ними что-то случится, что мы скажем родителям, — пояснила начальник ОДМ.

Если у вас есть желание помочь волонтерам привести в порядок заброшенные могилы фронтовиков, хоть силами, хоть средствами, обращайтесь в отдел по отдел по делам молодежи по тел.: 3-18-11 (спросите Яну).