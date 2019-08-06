06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Июль, август и сентябрь — самые популярные месяцы для свадьбы в России

16:02 06.08.2019 Фото: pixabay.com
0

Всего в 2018 году в России было заключено 967 тыс. браков.

Июль, август и сентябрь самые популярные месяцы для свадьбы в России
Почти треть (27%) опрошенных считают внебрачный союз нормой

В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.

Больше всего браков в 2018 году было зарегистрировано в период с июля по сентябрь — 377,4 тыс.

На втором месте — период с апреля по июнь (222,3 тыс.).

С октября по декабрь было зарегистрировано 208,5 тыс. актов о заключении брака, наименее популярный сезон среди молодожёнов — период с января по март (158,7 тыс. браков).

Всего в 2018 году в России было заключено 967 тыс. браков, уточнили в Минюсте.

Ранее исследование Института социально-политических исследований РАН показало, что 25% россиян негативно относятся к сожительству (когда двое живут вместе, но не состоят в официальном браке).

Почти треть (27%) опрошенных считают внебрачный союз нормой.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда у вас была свадьба?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Июль, август и сентябрь - самые популярные месяцы для свадьбы в России
16:02 06-08-2019
Июль, август и сентябрь - самые популярные месяцы для свадьбы в России
БердскОдна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске
16:00 06-08-2019
Одна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске
За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?
15:55 06-08-2019
За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?
Скандал из-за российского флага устроили украинские туристы в отеле Испании
15:45 06-08-2019
Скандал из-за российского флага устроили украинские туристы в отеле Испании
Зрелищные соревнования пройдут в конном клубе «Аллюр» в Бердске
15:44 06-08-2019
Зрелищные соревнования пройдут в конном клубе «Аллюр» в Бердске
Кому предоставят ипотечные каникулы?
15:40 06-08-2019
Кому предоставят ипотечные каникулы?
БердскУбил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38-летний житель Бердска
15:33 06-08-2019
Убил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38-летний житель Бердска
Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу
15:32 06-08-2019
Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу
БердскМолчит о судах с землей и о судьбе Бердского острога бизнесмен Александр Илющенко 1
15:30 06-08-2019
Молчит о судах с землей и о судьбе Бердского острога бизнесмен Александр Илющенко
Подорожала распродажа в Telegram данных о клиентах банков
15:15 06-08-2019
Подорожала распродажа в Telegram данных о клиентах банков