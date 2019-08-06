Опустошителя могил ищут в Башкирии

30 июля мужчина нашёл череп на территории Туймазинского кладбища. Вскоре он вызвал полицейских, которые начали опрос местных жителей.
В настоящее время полицейские сообщили лишь, что захоронение умершего, которому принадлежит череп, произошло около года назад. В настоящее время проводятся лабораторные исследования для определения ДНК покойного. Это необходимо, если выяснится, что к перемещению трупа причастен кто-то из родственников покойного. Начат осмотр всего кладбища.
В настоящий момент существуют несколько версий происшедшего: убийство и захоронение частей тела убитого в разных могилах. В результате родственники, обнаружившие, что могила кем-то тронута, выкопали фрагменты чужого тела и выбросили. По второй версии, кто-то делал так называемое подхоронение к существующей могиле. Перевез тело родственника издалека, чтобы воссоединить двух покойных, но потерял один из фрагментов останков, который и был найден местным жителем. И наконец, по третьей версии, останки понадобились кому-то для изготовления анатомического макета скелета человека для использования в обучающих целях. На черном рынке стоимость подобных изделий начинается от трёх тысяч долларов.
Источник: tv.rbsmi.ru