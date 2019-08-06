Опустошителя могил ищут в Башкирии

У полиции есть несколько версий, почему разорили захоронения. Человеческий череп нашли на территории кладбища.

30 июля мужчина нашёл череп на территории Туймазинского кладбища.

30 июля мужчина нашёл череп на территории Туймазинского кладбища. Вскоре он вызвал полицейских, которые начали опрос местных жителей.

В настоящее время полицейские сообщили лишь, что захоронение умершего, которому принадлежит череп, произошло около года назад. В настоящее время проводятся лабораторные исследования для определения ДНК покойного. Это необходимо, если выяснится, что к перемещению трупа причастен кто-то из родственников покойного. Начат осмотр всего кладбища.

В настоящий момент существуют несколько версий происшедшего: убийство и захоронение частей тела убитого в разных могилах. В результате родственники, обнаружившие, что могила кем-то тронута, выкопали фрагменты чужого тела и выбросили. По второй версии, кто-то делал так называемое подхоронение к существующей могиле. Перевез тело родственника издалека, чтобы воссоединить двух покойных, но потерял один из фрагментов останков, который и был найден местным жителем. И наконец, по третьей версии, останки понадобились кому-то для изготовления анатомического макета скелета человека для использования в обучающих целях. На черном рынке стоимость подобных изделий начинается от трёх тысяч долларов.

Источник: tv.rbsmi.ru