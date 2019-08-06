Любят печенье, пряники и вафли жители России

Конфеты и кондитерские изделия занимают третье место среди самых похищаемых товаров в российских магазинах.

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.

Как отмечается, средняя цена в июле 2019 года на печенье составила 150 рублей за килограмм и осталась на уровне 2018 года, продажи продукта выросли на 4% по отношению к 2018 году.

Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделиям — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. Цена также осталась на уровне 2018 года, а продажи выросли на 3%.

Третью строчку, согласно представленным данным, занимают сахарные изделия, четвёртую — шоколадная паста, на пятой позиции — торты и пирожные.

Отмечается, что цена на торт составила 398 рублей за килограмм (рост — 5%), цена на кексы и рулеты — 240 рублей (цена осталась на уровне предыдущего года).

Цена на карамель достигла 210 рублей за килограмм, на зефир и пастилу — 253 рубля за килограмм.

Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего проанализировано более 14,5 млрд кассовых чеков.

Как сообщалось ранее, конфеты и кондитерские изделия занимают третье место среди самых похищаемых товаров в российских магазинах.

Источник: RT