Кому предоставят ипотечные каникулы?

Согласно статистике, общий объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам достигает 80 млрд рублей. Количество просроченных кредитов выросло с начала года – на 10,2 %.

Почти 20 % граждан одновременно обслуживают не менее трех банковских кредитов, а две и более ссуд имеют около 42,3 % заемщиков

Вступил в силу закон, согласно которому заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вправе в любой момент в течение действия кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода сроком до шести месяцев и получить «ипотечные каникулы», рассказывают юристы Центра правовой помощи «Кирпиков и Партнеры».

Согласно статистике, общий объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам достигает 80 млрд рублей. Количество просроченных кредитов выросло с начала года – на 10,2 %. При этом почти 20 % граждан одновременно обслуживают не менее трех банковских кредитов, а две и более ссуд имеют около 42,3 % заемщиков.

Ипотечные каникулы – что это такое?

Под ипотечными каникулами понимается форма реструктуризации кредита, которую банк предоставляет на определенный срок. Закон предполагает льготный период – в течение которого заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, по своему выбору сможет вообще не платить по ипотечному кредиту либо уменьшить размер платежей.

По окончании ипотечных каникул платежи уплачиваются в размере и с периодичностью, установленной кредитным договором. При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение действия ипотечных каникул, подлежат уплате на первоначальных условиях, в конце срока возврата кредита, который увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.

На период, пока действуют ипотечные каникулы, устанавливается запрет на применение предусмотренных законодательством последствий нарушения сроков возврата основной суммы долга или уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является единственным жильем.

Кому предоставят ипотечные каникулы

Воспользоваться данным правом заемщики смогут при одновременном соблюдении следующих условий:

размер кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный Правительством Российской Федерации (в данный момент он установлен в пределах 15 млн рублей);

ипотечные каникулы по кредитному договору ранее не предоставлялись;

предметом ипотеки является единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение или право требования участника долевого строительства в отношении объекта недвижимости;

заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Трудные жизненные ситуации заемщика

Под трудными жизненными ситуациями в законе понимаются следующие обстоятельства:

регистрация в качестве безработного в службе занятости;

признание инвалидом и установление I или II группы инвалидности;

временная нетрудоспособность сроком более 2-х месяцев;

снижение среднемесячного дохода заемщика более чем на 30 %, если при этом выплаты по кредиту превышают 50 % его среднемесячного дохода;

увеличение количества лиц, находящихся на иждивении с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20 %, если при этом сумма ежемесячного платежа по кредиту превышает 40 % среднемесячного дохода.

При возникновении одного из указанных обстоятельств заемщик имеет право обратиться в банк с заявлением о приостановлении исполнения обязательств или уменьшении размера платежей по ипотеке. При этом банк вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие наличие трудных жизненных обстоятельств.

Чем подтвердить трудную жизненную ситуацию

Документами, подтверждающими нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, являются:

выписка из ЕГРН о правах на имеющиеся у него объекты недвижимости;

выписка о регистрации в качестве безработного;

справка об инвалидности;

листок нетрудоспособности;

справка о доходах и удержанных суммах НДФЛ;

свидетельство о рождении (усыновлении) или акт о назначении опекуна или попечителя.

Дату начала ипотечных каникул по кредитному договору, а также их длительность определяет заемщик. Максимальный срок льготного периода составляет 6 месяцев. Заявление и документы банк обязан рассмотреть в течение пяти рабочих дней, и если все в порядке – предоставить отсрочку по уплате платежей.

Банки поднимут ставки по кредитам

В ближайшие полгода — год следует ожидать бума заявлений на ипотечные каникулы со стороны граждан, которые взяли кредит в период кредитного бума по низким ставкам, переоценив свои возможности. Как только заемщики начнут массово уходить на каникулы, банки поднимут ставки по кредитам.

Массовый уход заемщиков на ипотечные каникулы может случиться и в случае ухудшения ситуации в экономике. Правда, за полгода трудная жизненная ситуация может не измениться. Но за это время заемщик успеет продать квартиру. Иначе квартира будет реализована в принудительном порядке.

Банк вправе обратить взыскание на жилое помещение, заложенное по договору об ипотеке, если заемщик допустил неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредиту. В этом случае неплательщика выселит из квартиры, которая приобретена в ипотеку, даже если другого жилья у него нет.