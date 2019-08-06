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Убил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38-летний житель Бердска

15:33 06.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подозреваемый сам вызвал полицейских. Расследование убийства после пьяной ссоры завершено. Дело передано в суд.

Убил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38 летний житель Бердска
Дело по ст. 105 УК РФ передано в Бердский суд

В Бердск местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Следственным отделом по Бердск следственного управления Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины в мае 2019 года.

-По данным следствия, двое местных жителей 30 мая распивали спиртные напитки на пустыре в районе гаражного кооператива на ул. Спортивная в Бердске, где между ними произошла ссора, в результате которой 38-летний обвиняемый нанес своему оппоненту два удара камнем по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — уточнили в СК.

После совершения преступления обвиняемый вызвал сотрудников полиции и был задержан. Следователем фигуранту по уголовному делу предъявлено обвинение в совершении убийства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурором Бердска направлено в суд.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 29 мая в 20.10 в полицию поступило сообщение о преступлении, совершенном в Бердске. В гаражном комплексе по улице Спортивной было обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти — травмами головы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

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