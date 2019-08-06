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Недвижимость / Общество

Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу

15:32 06.08.2019 Фото: pixabay.com
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С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу
Некоторые застройщики пока ещё ожидают решения о том, до какого периода можно получить разрешение на строительство жилья по старой схеме

За месяц на новую схему проектного финансирования с привлечением счетов эскроу перешло около 7% российских застройщиков жилья, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
«Сейчас в стройке где-то 123 млн кв.м, которые одновременно строятся. Примерно 30% получили право строить по старой модели, около 7% только перешли на новую модель. Под 60% — ни туда, ни сюда», — сказал Мутко журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что некоторые застройщики пока ещё ожидают решения о том, до какого периода можно получить разрешение на строительство жилья по старой схеме.

«В целом очень непростой переход, прямо скажу. Хотя мы приняли все необходимые решения, связанные с плавностью перехода», — подчеркнул Мутко.

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

Источник: Интерфакс

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