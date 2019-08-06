Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска

5 минут борьбы с помощью спининга стоило того. Пойманная рыба весит 13,5 кг. Но восхищает не вес, а размер — с человека.

Житель Новосибирска выловил из Оби гигантскую щуку весом более 13 кг

Житель Новосибирска поймал огромную щуку, размером с человека, информация опубликована на сайте Fishingsib.ru

Рыбак Алексей рассказал об обстоятельствах «легендарной» рыбалки. Мужчина занимался «тихой охотой» на Оби с помощью спининга – точное место он, как и все рыбаки, скрывает.

«Щука делала столько пируэтов подтягивал она обратно как подводная лодка один раз свечку сделала после 5 минут борьбы она сдалась. Рукой за жабры и на берег, а что делать подсака нету, самое главное вытащить на берег. Адреналину хапнул», — написал автор.

Мужчина взвесил рыбу — 13, 5 килограммов. Такую большую рыбу, по словам Алексея, он выловил впервые.

Главное в пойманной рыбе не вес, а размер. На кадрах, опубликованных на сайте Fishingsib.ru, видно, что щука «ростом» почти с самого рыбака.