06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска

18:30 06.08.2019 Фото: Википедия
1

5 минут борьбы с помощью спининга стоило того. Пойманная рыба весит 13,5 кг. Но восхищает не вес, а размер — с человека.

Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска
Житель Новосибирска выловил из Оби гигантскую щуку весом более 13 кг

Житель Новосибирска поймал огромную щуку, размером с человека, информация опубликована на сайте Fishingsib.ru

Рыбак Алексей рассказал об обстоятельствах «легендарной» рыбалки. Мужчина занимался «тихой охотой» на Оби с помощью спининга – точное место он, как и все рыбаки, скрывает.

«Щука делала столько пируэтов подтягивал она обратно как подводная лодка один раз свечку сделала после 5 минут борьбы она сдалась. Рукой за жабры и на берег, а что делать подсака нету, самое главное вытащить на берег. Адреналину хапнул», — написал автор.

Мужчина взвесил рыбу  — 13, 5 килограммов. Такую большую рыбу, по словам Алексея, он выловил впервые.

Главное в пойманной рыбе не вес, а размер. На кадрах, опубликованных на сайте Fishingsib.ru, видно, что щука «ростом» почти с самого рыбака.

Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска

 

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы когда-нибудь ловили огромную рыбу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опустошителя могил ищут в Башкирии
18:45 06-08-2019
Опустошителя могил ищут в Башкирии
Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска
18:30 06-08-2019
Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска
Последние тенденции в мире обоев
18:26 06-08-2019
Последние тенденции в мире обоев
БердскШесть долгостроев тормозят рост строительства жилья в Бердске 1
18:21 06-08-2019
Шесть долгостроев тормозят рост строительства жилья в Бердске
Займемся лоджией…Выбираем материалы для остекления и утепления
18:18 06-08-2019
Займемся лоджией…Выбираем материалы для остекления и утепления
Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском 1
18:15 06-08-2019
Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском
Ампутируют руку зверски избитой в Ингушетии 7-летней девочке врачи в Москве
18:00 06-08-2019
Ампутируют руку зверски избитой в Ингушетии 7-летней девочке врачи в Москве
Обновляем интерьер при помощи домашних мелочей
17:56 06-08-2019
Обновляем интерьер при помощи домашних мелочей
БердскРазлетелась конструкция батута-кенгуру во время прыжков 7-летнего ребенка в парке Бердска 1
17:51 06-08-2019
Разлетелась конструкция батута-кенгуру во время прыжков 7-летнего ребенка в парке Бердска
Убила мужа и 5-летнего сына перед суицидом 33-летняя женщина на Кубани
17:45 06-08-2019
Убила мужа и 5-летнего сына перед суицидом 33-летняя женщина на Кубани