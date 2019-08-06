В рубрику «Сообщи свою новость» написала Ирина:
— Ищем попутную машину Бердск-Академ (Верхняя зона), ежедневно понедельник-пятница 8-00 8-30 из микрорайона Северного. irina@igm.nsc.ru
Ищем попутную машину из Бердска в Академгородок
15:08 06.08.2019
Ездим ежедневно понедельник-пятница 8.00 — 8.30 из микрорайона Северного.
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Ирина:
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