Одна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске

Деблокировали дверь в квартиру и обеспечили доступ матери к ребенку сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.
Днем 2 августа мама полуторогодовалой малышки буквально на минутку выскочила из квартиры по своим делам. Вернулась и не смогла открыть замок — его заклинило. Мама запаниковала: мало того, что дочка находилась дома одна, так еще в квартире были включены электроприборы.
За помощью бердчанка обратилась к спасателям, которые немедленно выехали на место и деблокировали входную дверь.
Спасатели вошли в квартиру и нашли ребенка здоровым и невредимым, медицинская помощь малышке не понадобилась, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.