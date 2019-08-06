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Одна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске

16:00 06.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мама ненадолго отлучилась из квартиры, когда вернулась, то не смогла открыть замок. Помогли спасатели.

Одна дома с включенными электроприборами осталась 1,5 летняя малышка в Бердске
Бердские спасатели довольно часто деблокируют двери, за которыми находятся одни маленькие дети

Деблокировали дверь в квартиру и обеспечили доступ матери к ребенку сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Днем 2 августа мама полуторогодовалой малышки буквально на минутку выскочила из квартиры по своим делам. Вернулась и не смогла открыть замок — его заклинило. Мама запаниковала: мало того, что дочка находилась дома одна, так еще в квартире были включены электроприборы.

За помощью бердчанка обратилась к спасателям, которые немедленно выехали на место и деблокировали входную дверь.

Спасатели вошли в квартиру и нашли ребенка здоровым и невредимым, медицинская помощь малышке не понадобилась, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

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