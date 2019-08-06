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Автоледи на Nissan March отбросило на знак пешеходного перехода при ДТП в Бердске

14:51 06.08.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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У иномарки капот всмятку. Второй участник аварии, автомобиль Toyota, получил меньше повреждений. В прошлом году на этом перекрестке восемь аварий было.

Автоледи на Nissan March отбросило на знак пешеходного перехода при ДТП в Бердске
ДТП произошло на перекрестке улиц Суворова и К.Маркса

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota и Nissan March произошло днем 6 августа в районе пешеходного перехода на перекрестке ул. Суворова и К. Маркса в Бердске.

Nissan March отбросило на знак пешеходного перехода. Капот разбит всмятку. На переднем пассажирском сиденье сидит девушка и заполняет формуляр.

— С вами все в порядке?

— Да. Все хорошо, спасибо.

В нескольких метрах стоит Toyota. Что сразу бросается в глаза — разбито лобовое стекло. Этой иномарке при столкновении, в любом случае, досталось поменьше.

Автор видео Галина Панчева

Рядом с пешеходным переходом стоит бабушка и осуждающе качает головой.

— В прошлом году на этом перекрестке восемь аварий было. Опасный это перекресток. Мэр наш выступал по местному телевидению и обращался к гаишникам, чтобы они привели улицы в порядок Говорит: нельзя так ехать, как сейчас ездят — 100 км в час, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Осиповна.

Автор видео Галина Панчева

Как столкнулись две иномарки, Галина Осиповна не видела, зато слышала грохот от столкновения. Сразу выбежала на улицу. Живет она на первом этаже стоящей рядом пятиэтажки.

-Я не знаю, ну куда лезут девчонки? Молоденькие совсем. Стоит молоденькая девчонка. Спрашиваю: ты за рулем была? Отвечает: «Я». А за рулем другой машины парень сидел. Ушел куда-то. Откуда взялись эти маленькие машинки? Так носятся, спасу нет, — отметила пенсионерка.

Автоледи на Nissan March отбросило на знак пешеходного перехода при ДТП в Бердске
Автоледи на Nissan March отбросило на знак пешеходного перехода при ДТП в Бердске
Автоледи на Nissan March отбросило на знак пешеходного перехода при ДТП в Бердске
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От редакции

Вам удается ездить без нарушений ПДД?

Аноним, 06 августа 2019 15:29
"Откуда взялись эти маленькие машинки? Так носятся, спасу нет, — отметила пенсионерка."
Ага, как в анекдоте: Купи Абрамчик себе автобус и езди как все.
Кто свидетельница? - Я! А что случилось?

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