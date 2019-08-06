Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском

Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — уточнил он.
По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов.
В поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет, подчеркнул Булгаков.
«Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте», — сказал генерал.
Как подчеркнул замминистра, тушить пожар будут самолеты Ил-76 и вертолеты, к концу дня возгорание должны ликвидировать.
Вечером в понедельник на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.
Согласно последним данным, пострадали 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.
В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС.
Местные власти эвакуировали почти четыре тысячи местных жителей. Мэр города Илай Ахметов настоятельно порекомендовал не заходить в опасную зону.
Источник: РИА Новости
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