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Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском

18:15 06.08.2019 Фото: Vesti.Ru
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Причиной пожара и взрывов арсенала стал человеческий фактор, сделали предварительный вывод в Минобороны. Пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести. Режим ЧС не сняли.

Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском
Взрывы на арсенале

Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — уточнил он.

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов.

В поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет, подчеркнул Булгаков.

«Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте», — сказал генерал.

Как подчеркнул замминистра, тушить пожар будут самолеты Ил-76 и вертолеты, к концу дня возгорание должны ликвидировать.

Вечером в понедельник на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

Согласно последним данным, пострадали 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.

В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС.

Местные власти эвакуировали почти четыре тысячи местных жителей. Мэр города Илай Ахметов настоятельно порекомендовал не заходить в опасную зону.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Найдут виновных?

Аноним, 06 августа 2019 20:08
НВР - Может найдут, а может назначат.
После террористического разгона мирных демонстраций, каждый решил митинговать на своем рабочем месте.))

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