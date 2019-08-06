Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском

Причиной пожара и взрывов арсенала стал человеческий фактор, сделали предварительный вывод в Минобороны. Пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести. Режим ЧС не сняли.

Взрывы на арсенале

Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — уточнил он.

По последним данным, детонация пороховых зарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов.

В поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет, подчеркнул Булгаков.

«Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте», — сказал генерал.

Как подчеркнул замминистра, тушить пожар будут самолеты Ил-76 и вертолеты, к концу дня возгорание должны ликвидировать.

Вечером в понедельник на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов.

Согласно последним данным, пострадали 12 человек, еще один числится пропавшим без вести.

В Ачинске и близлежащих районах сохраняется режим ЧС.

Местные власти эвакуировали почти четыре тысячи местных жителей. Мэр города Илай Ахметов настоятельно порекомендовал не заходить в опасную зону.

Источник: РИА Новости