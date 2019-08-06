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Задавила 13-летнего мальчика грузовая Scania на «зебре» на ул. Островского в Бердске

14:10 06.08.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД на месте выясняют все обстоятельства аварии.

Задавила 13 летнего мальчика грузовая Scania на зебре на ул. Островского в Бердске
На ул. Островского в Бердске несколько пешеходных переходов

В Бердске в ДТП 6 августа пострадал ребенок, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, сегодня в 13.00 на улице Островского водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на 13-летнего мальчика, находившегося в зоне пешеходного перехода. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

— Главное управление МВД России по Новосибирской области обращается ко всем взрослым с просьбой напомнить детям основные правила безопасного поведения на проезжей части. Водителям транспортных средств необходимо строго соблюдать требования сигналов светофора, дорожных знаков и дорожной разметки, не превышать разрешенную скорость движения, — напомнили в полицейском ведомстве.

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От редакции

Водитель однозначно виноват?

Николай, 06 августа 2019 14:47
Нередко мы видим, как молодые люди, не дожидаясь остановки транспорта перед «зеброй», начинают движение при этом в ушах наушники. Во время занятий, интервью работников полиции СМИ необходимо многократно рассказывать правила перехода пешеходов по «зебре».
Аноним, 06 августа 2019 15:10
А что вообще делала Скания на улице Островского около центрального парка?
Как она могла туда проехать не нарушая знаков?
А не наркоман ли водитель Скании?
Аноним, 06 августа 2019 15:32
Это фото, просто абстрактное фото, и хорошо, что это не Искитим.
Не верь глазам своим.
Аноним, 06 августа 2019 15:22
Это не центральный парк,а поворот с Красной Сибири на Островского. Водитель адекватный видно,а вот как мальчика зацепило не понятно. Пешком он шел или на велосипеде на искосок решил проехать???

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