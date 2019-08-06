Задавила 13-летнего мальчика грузовая Scania на «зебре» на ул. Островского в Бердске

В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД на месте выясняют все обстоятельства аварии.

На ул. Островского в Бердске несколько пешеходных переходов

В Бердске в ДТП 6 августа пострадал ребенок, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, сегодня в 13.00 на улице Островского водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на 13-летнего мальчика, находившегося в зоне пешеходного перехода. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

— Главное управление МВД России по Новосибирской области обращается ко всем взрослым с просьбой напомнить детям основные правила безопасного поведения на проезжей части. Водителям транспортных средств необходимо строго соблюдать требования сигналов светофора, дорожных знаков и дорожной разметки, не превышать разрешенную скорость движения, — напомнили в полицейском ведомстве.