06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убила мужа и 5-летнего сына перед суицидом 33-летняя женщина на Кубани

17:45 06.08.2019 Фото: flickr
1

Она написала предсмертную записку, рассказав, как хочет, чтобы их похоронили. Семья считалась благополучной и на учетах не стояла.

Убила мужа и 5 летнего сына перед суицидом 33 летняя женщина на Кубани
Женщина зарезала сына и мужа

Кровавая драма произошла минувшей ночью в станице Новопокровская Краснодарского края. 33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.

О случившемся в полицию сообщил коллега мужа, обеспокоенный его отсутствие на работе. Так как двери в дом были закрыты, мужчина стал волноваться за знакомого, и вызвал на место правоохранителей. Около 10.00 полицейские смогли проникнуть в домовладение, где в одной из жилых комнат на полу и кровати были обнаружены тела хозяина дома и малолетнего мальчика с колото-резанными ранениями в области грудной клетки.

Также в дверном проеме, ведущем в комнату, было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками асфиксии. Кроме того, в жилище обнаружена предсмертная записка, в которой, как полагает следствие, женщина указала место, где она хотела, чтобы бы была захоронена ее семья. По данному факту Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по п.»а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По информации главы сельского поселения Александра Свитенко, погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла. Родители работали, ребенок посещал детский сад. Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего», — отметили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как в благополучной семье могло такое произойти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опустошителя могил ищут в Башкирии
18:45 06-08-2019
Опустошителя могил ищут в Башкирии
Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска
18:30 06-08-2019
Огромную щуку с человеческий рост поймал в Оби рыбак из Новосибирска
Последние тенденции в мире обоев
18:26 06-08-2019
Последние тенденции в мире обоев
БердскШесть долгостроев тормозят рост строительства жилья в Бердске 1
18:21 06-08-2019
Шесть долгостроев тормозят рост строительства жилья в Бердске
Займемся лоджией…Выбираем материалы для остекления и утепления
18:18 06-08-2019
Займемся лоджией…Выбираем материалы для остекления и утепления
Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском 1
18:15 06-08-2019
Угроза подрыва боеприпасов сохраняется на военных складах под Ачинском
Ампутируют руку зверски избитой в Ингушетии 7-летней девочке врачи в Москве
18:00 06-08-2019
Ампутируют руку зверски избитой в Ингушетии 7-летней девочке врачи в Москве
Обновляем интерьер при помощи домашних мелочей
17:56 06-08-2019
Обновляем интерьер при помощи домашних мелочей
БердскРазлетелась конструкция батута-кенгуру во время прыжков 7-летнего ребенка в парке Бердска 1
17:51 06-08-2019
Разлетелась конструкция батута-кенгуру во время прыжков 7-летнего ребенка в парке Бердска
Убила мужа и 5-летнего сына перед суицидом 33-летняя женщина на Кубани
17:45 06-08-2019
Убила мужа и 5-летнего сына перед суицидом 33-летняя женщина на Кубани