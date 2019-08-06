Раздельный сбор мусора организовали на пляже «Старый Бердск»

На пляже «Старый Бердск» раздельный сбор мусора

5 августа дежурная по городу на совещании в мэрии Бердска рассказала, что в выходные были проверены пляжи «Дюны», «Старый Бердск» и отеля «Крона». При объезде прибрежной территории специалисты обращали внимание на состояние мусорных площадок.

— На момент дежурства пляжи работали в полном объеме. На двух из них, кроме «Кроны» были спасательные посты и матросы-спасатели. Необходимая информация размещена на стендах. Нарушений общественного порядка не выявлено. Территория пляжей очищена от мусора, — отчиталась дежурная по Бердску .

Во время проверки выяснилось, что на «Дюнах» установлены урны для мусора. На пляже «Старый Бердск» пластиковые баки для мусора выдают отдыхающим, которые остаются с ночевкой. Кроме того здесь организован раздельный сбор мусора — стоят три бака, на каждом из них написано назначение: стекло, пластик, пищевые отходы.