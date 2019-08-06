Ампутируют руку зверски избитой в Ингушетии 7-летней девочке врачи в Москве

Врачи заявили о необходимости ампутации правой руки ребенка из-за гангрены

Врачи приняли решение ампутировать правую руку девочки, избитой в Ингушетии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Имеется точная граница между погибшими тканями и теми, которые остались целы. На этой неделе будет первый этап хирургического лечения — удаление всех погибших тканей, фактически в объеме ампутации, но это не последний этап, поскольку борьба за каждый миллиметр тканей, в дальнейшем мы будем рассматривать возможность сохранения локтевого сустава девочки», — передали РБК в пресс-службе НИИ слова директора Валерия Митиша.

При этом ампутации левой руки удалось избежать. «Сегодня можно сказать, что угрозы ампутации левой руки нет, хотя повреждения левой руки еще остаются, нервы должны восстановиться», — передали РБК в пресс-службе НИИ слова президента института Леонида Рошаля.

Семилетнюю девочку с многочисленными травмами доставили в больницу Ингушетии 4 июля. Ей провели срочную операцию и перевели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. По подозрению в нанесении тяжких побоев задержали тетю девочки, которая была ее опекуном. Ей предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

В середине июля врачи заявили о необходимости ампутации правой руки ребенка из-за гангрены. В НИИ также отметили, что необходимо дождаться «четкой демаркации» процесса гангрены и разделения мертвых и еще живых тканей. Проведенная терапия позволила сохранить левую руку девочки, но из-за тугого бинтования руки дома в течение долгого времени произошло повреждение нервов, поэтому отсутствуют движения левой руки и снижена чувствительность.

Источник: РБК