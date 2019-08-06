Скандал из-за российского флага устроили украинские туристы в отеле Испании

Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о «международном скандале» из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане гостиницы. Они потребовали убрать его, чтобы «не чувствовать себя ужасно во время ужина». Однако администратор отеля отказал им, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании.
«Администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики», — написал Plaster в фейсбуке.
После этого сотрудники отеля попросили российских туристов объяснить правила заведения украинцам, которые, по словам автора поста, были «шокированы» этим. Однако на этом череда «унижений» не закончилась.
«Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские песни военных лет», — отметил Plaster.
Возмущенные украинцы потребовали от туроператора переселить их в другой отель из-за «оскорблений и травли», но в ответ получили штраф за снятие брони.
Источник: РИА Новости