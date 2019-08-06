Ночью полыхал цех на кирпичном заводе бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

Две пожарные машины выезжали на тушение цеха кирзавода

В Бердске в ночь на вторник горел в производственный цех кирпичного завода, расположенного в районе микрорайона Раздольного. Кирзавод принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 6 августа в 02:32 произошло возгорание в цехе. В результате пожара огнем повреждено производственное оборудование, закопчены стены цеха.

По словам начальника 5-го отряда бердской противопожарной службы Алексея Ковалева, обгорел электрокотел.

— Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Выезжало одни звено газодымозащитной службы, потому что, когда провода горят, выделяется ядовитый дым. Площадь пожара составила 8 кв. метров. Дознаватели работают, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Александрович.

Ликвидировали пожар в 03:44. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.