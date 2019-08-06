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Ночью полыхал цех на кирпичном заводе бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

10:53 06.08.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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По предварительной версии, из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар. Огонь повредил котел, закоптил стены цеха. Ущерб устанавливается.

 

Ночью полыхал цех на кирпичном заводе бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

Две пожарные машины выезжали на тушение цеха кирзавода

В Бердске в ночь на вторник горел в производственный цех кирпичного завода, расположенного в районе микрорайона Раздольного. Кирзавод принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 6 августа в 02:32 произошло возгорание в цехе. В результате пожара огнем повреждено производственное оборудование, закопчены стены цеха.

По словам начальника 5-го отряда бердской противопожарной службы Алексея Ковалева, обгорел электрокотел.

— Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Выезжало одни звено газодымозащитной службы, потому что, когда провода горят, выделяется ядовитый дым. Площадь пожара составила 8 кв. метров. Дознаватели работают, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Александрович.

Ликвидировали пожар в 03:44. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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От редакции

Имущество застраховано?

Аноним, 06 августа 2019 11:21
Пожар это беда.

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