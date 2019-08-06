Лучшие сериалы 2019 года

Главным призером церемонии стало шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Оно получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».

Кадр из фильма «Лучше звоните Солу»

В США прошла ежегодная американская премия Ассоциации телевизионных критиков, на которой вручают награды за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает издание Collider.

Главным призером церемонии стало шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Оно получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект». Кроме того, исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж получила награду за лучшую актерскую игру в комедийном жанре.

Приз за лучший мини-сериал получил «Чернобыль» Крейга Мэзина. Приквел телехита «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу» — был удостоен награды как главный драматический проект.

Жюри также отметило комедийный сериал «Жизни матрешки», получивший четыре номинации, как выдающуюся новинку.

Актриса из мини-сериала «Фосси/Вердон» Мишель Уильямс получила награду за лучшую игру в драматическом проекте.

Шоу «Дедвуд» и его сценариста Дэвида Милча наградили за вклад в развитие телевидения.

Лучшим новостным и информационным проектом критики признали скандальный многосерийный документальный фильм «Покидая Неверленд» о певце и композиторе Майкле Джексоне.

Источник: РИА Новости