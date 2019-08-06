Лучшие сериалы 2019 года

В США прошла ежегодная американская премия Ассоциации телевизионных критиков, на которой вручают награды за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает издание Collider.
Главным призером церемонии стало шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Оно получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект». Кроме того, исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж получила награду за лучшую актерскую игру в комедийном жанре.
Приз за лучший мини-сериал получил «Чернобыль» Крейга Мэзина. Приквел телехита «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу» — был удостоен награды как главный драматический проект.
Жюри также отметило комедийный сериал «Жизни матрешки», получивший четыре номинации, как выдающуюся новинку.
Актриса из мини-сериала «Фосси/Вердон» Мишель Уильямс получила награду за лучшую игру в драматическом проекте.
Шоу «Дедвуд» и его сценариста Дэвида Милча наградили за вклад в развитие телевидения.
Лучшим новостным и информационным проектом критики признали скандальный многосерийный документальный фильм «Покидая Неверленд» о певце и композиторе Майкле Джексоне.
Источник: РИА Новости