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Гигантский смерч сняли очевидцы на видео в Сочи

14:30 06.08.2019 Фото: стоп-кадр с видео
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Огромная воронка высотой несколько десятков метров прошла совсем близко от жилых домов. Объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.

Гигантский смерч сняли очевидцы на видео в Сочи
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

На опубликованной записи видно, как огромная воронка высотой несколько десятков метров приближается к побережью.

«Человека сейчас утянет!» — слышен голос за кадром.

Водный столб прошел совсем близко от жилых домов.

В воскресенье в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей. В понедельник на Кубани также были сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду, на Черном и Азовском морях — сильные штормы. Сохраняется и угроза формирования смерчей в море на территории Сочи.

Источник: РИА Новости

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