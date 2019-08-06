06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Генсек НАТО: Крым вернулся в состав России для ее превосходства

13:45 06.08.2019 Фото: Википедия
1 0

По словам Столтенберга, последствия растущей конкуренции держав видны и в ситуациях с Северной Кореей и Сирией, которые страдают именно из-за этой «гонки» за мировое лидерство.

Генсек НАТО: Крым вернулся в состав России для ее превосходства
Йенс Столтенберг

Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии.

Столтенберг также заверил, что последствия растущей конкуренции держав видны и в ситуациях с Северной Кореей и Сирией, которые страдают именно из-за этой «гонки».

По его словам, Россия «аннексировала» Крым и стала более напористой в своей политике, продолжив наращивать военный потенциал и обозначив свое присутствие на Ближнем Востоке.

Генсек добавил, что таким образом конкуренция сверхдержав «подрывает» давно устоявшийся мировой порядок, и об этом также говорит прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет NewsOne.

Договор прекратил свое действие 2 августа по инициативе США, которые объявили о начале выхода из соглашения в феврале 2019 года. Россия такой шаг назвала дестабилизирующим и не раз предлагала Вашингтону продлить ДРСМД. Однако не получив позитивного отклика, Москва была вынуждена также приостановить выполнение условий договора.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно говорит?

Гость, 06 августа 2019 14:49
Этому гадёнышу Медведев часть спорной акватории отписал?! Тоже не подумал, что обманет, как и горбачёв в своё время верил всем обещаниям?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Июль, август и сентябрь - самые популярные месяцы для свадьбы в России
16:02 06-08-2019
Июль, август и сентябрь - самые популярные месяцы для свадьбы в России
БердскОдна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске
16:00 06-08-2019
Одна дома с включенными электроприборами осталась 1,5-летняя малышка в Бердске
За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?
15:55 06-08-2019
За какие лекарственные средства можно получить социальный налоговый вычет?
Скандал из-за российского флага устроили украинские туристы в отеле Испании
15:45 06-08-2019
Скандал из-за российского флага устроили украинские туристы в отеле Испании
Зрелищные соревнования пройдут в конном клубе «Аллюр» в Бердске
15:44 06-08-2019
Зрелищные соревнования пройдут в конном клубе «Аллюр» в Бердске
Кому предоставят ипотечные каникулы?
15:40 06-08-2019
Кому предоставят ипотечные каникулы?
БердскУбил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38-летний житель Бердска
15:33 06-08-2019
Убил ударами камня по голове собутыльника в гаражах 38-летний житель Бердска
Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу
15:32 06-08-2019
Лишь 7% застройщиков перешли на счета эскроу
БердскМолчит о судах с землей и о судьбе Бердского острога бизнесмен Александр Илющенко 1
15:30 06-08-2019
Молчит о судах с землей и о судьбе Бердского острога бизнесмен Александр Илющенко
Подорожала распродажа в Telegram данных о клиентах банков
15:15 06-08-2019
Подорожала распродажа в Telegram данных о клиентах банков