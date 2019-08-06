Генсек НАТО: Крым вернулся в состав России для ее превосходства

По словам Столтенберга, последствия растущей конкуренции держав видны и в ситуациях с Северной Кореей и Сирией, которые страдают именно из-за этой «гонки» за мировое лидерство.

Йенс Столтенберг

Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии.

Столтенберг также заверил, что последствия растущей конкуренции держав видны и в ситуациях с Северной Кореей и Сирией, которые страдают именно из-за этой «гонки».

По его словам, Россия «аннексировала» Крым и стала более напористой в своей политике, продолжив наращивать военный потенциал и обозначив свое присутствие на Ближнем Востоке.

Генсек добавил, что таким образом конкуренция сверхдержав «подрывает» давно устоявшийся мировой порядок, и об этом также говорит прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет NewsOne.

Договор прекратил свое действие 2 августа по инициативе США, которые объявили о начале выхода из соглашения в феврале 2019 года. Россия такой шаг назвала дестабилизирующим и не раз предлагала Вашингтону продлить ДРСМД. Однако не получив позитивного отклика, Москва была вынуждена также приостановить выполнение условий договора.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

Источник: Известия