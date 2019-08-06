Засыпали щебнем дороги на деньги грантов в восьми ТОСах Бердска

За последний месяц были проведены работы по щебению дорог сразу на нескольких улицах Бердска

По итогам конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии из бюджета города Бердска и Новосибирской области юридическим и физическим лицам в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений в городе Бердске в 2019 году поддержано 18 проектов органов ТОС, направленных на ощебенение в частном секторе, благоустройство придомовых территорий, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Кроме денежных средств из бюджета города, члены ТОСов вложили и собственные ресурсы на благоустройство территорий. Такое софинансирование составляет 10% от предоставленной суммы субсидии, сообщили в пресс-центре бердкой мэрии.

На сегодняшний день 8 из этих проектов уже реализованы. За последний месяц были проведены работы по щебению дорог сразу на нескольких улицах Бердска, общей площадью более чем на 4000 м2: Смирнова, Мусоргского, Жуковского, Станиславского, Обская, Авиаторов, Аэродромная, Геодезическая. Так, в минувшую среду на улицу Смирнова завезли 8 КамАЗов щебенки – всего 82 тонны. Толщина слоя щебенки составила 10 сантиметров, согласно СНИП.

— Наша улица Смирнова извилистая, и на повороте, в низине, где находится мой дом, раньше было болото. Вода лужей стояла здесь, стекала во двор к соседям. Наконец-то мы будем спокойно ходить по улице, — рассказал Юрий Качан, председатель ТОС «Смирнова». – Мы уже четвертый год получаем средства на развитие нашей улицы. Сначала проводили свет: на средства грантов покупали провода и светильники, кроме того, нам помогли специалисты администрации и Горсвета. И теперь на улице Смирнова горит 5 фонарей.

Работы по реализации проектов в границах ТОС продолжаются. Производится закупка тренажеров для спортивной площадки ТОС «Южный», уличных скамеек для ТОС «Микрорайон Северный», заключается договор на освещение ТОС «Натали».

Итоги реализации проектов будут подведены в ноябре текущего года.

Несмотря на то, что программа развития у каждого ТОС индивидуальна, цель у всех одна – сделать свои улицы уютней, безопасней и комфортней.