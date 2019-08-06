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Дачу используют для работы ради урожая все меньше россиян

11:15 06.08.2019 Фото: pixabay
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Дачный отдых, развлечения и шашлыки выходят на первый план, показал опрос.

Дачу используют для работы ради урожая все меньше россиян
Россияне все чаще приезжают на дачу для отдыха и развлечений

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, как часто и для чего россияне выезжают на дачу.

Большинство наших соотечественников в летний сезон с разной регулярностью выезжают на дачу (62%). Причем 20% бывают там еженедельно, а 8% практически все лето живут за городом. Еще 21%, напротив, бывают на даче редко — не более трех-четырех раз за лето. Чаще всего это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (32%) и от 25 до 34 лет (27%).

Топ целей, с которыми собственники (42%) используют дачи и прилегающие к ним участки, за последние 14 лет не изменился. Чаще всего дачники выращивают сельхозпродукты для собственного потребления (72% в 2005 г. и 71% в 2019 г.). Такая стратегия характерна для проживающих в городах-миллионниках (78%), а также в населенных пунктах от 500 до 900 тыс. чел. (82%), от 100 до 500 тыс. чел. (74%) и менее 100 тыс. чел. (75%). Более трети (34% против 21% в 2005 г.) владельцев загородной недвижимости предпочитают заниматься ее декоративным обустройством — сажать клумбы, газоны, делать пруды. Еще 26% (против 18% в 2005 г.) приезжают на дачу для отдыха или развлечений — преимущественно жители двух столиц (32%).

Тренд восприятия дачи как места для отдыха и развлечений (32% в 2005 г. против 56% в 2019 г.), а не ведения подсобного хозяйства с целью получения дополнительного дохода (60% в 2005 г. против 32% в 2019 г.), за последние 14 лет укрепился. Наибольшее распространение он получил среди дачников, проживающих постоянно в Москве и Санкт-Петербурге (81%). Как место для реализации преимущественно хозяйственных целей дачу чаще всего рассматривают жители российских городов-миллионников (47%) и населенных пунктов с населением до 100 тыс. человек (52%).

Любители дачного отдыха предпочитают при выезде за город заниматься садом или огородом (31%). Причем чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет (38%) и старше 60 лет (39%). Еще 26% опрошенных выезжают за город, чтобы просто отдохнуть от дел, преимущественно это представители возрастных групп от 18 до 24 лет (32%) и от 35 до 44 лет (40%). Столько же устраивают пикники, жарят шашлыки при выезде за город (26%) — чаще всего те, кому от 18 до 24 лет (30%), от 25 до 34 лет (41%) и от 35 до 44 лет (31%).

Источник: ВЦИОМ

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