06.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Кошки снимают стресс и успокаивают нервную систему

11:00 06.08.2019 Фото: pixabay
0

Кошачье мурлыканье благотворно влияет на психику. Но разрешать маленьким детям спать с кошками опасно, а в случае с младенцем — просто недопустимо.

Кошки снимают стресс и успокаивают нервную систему
Всемирный день кошек отмечается 8 августа

Кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему и психику человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа.

«Особенно благотворное влияние на нервную систему человека и его психику оказывает кошачье мурлыканье. Ученые объяснили, что дело в частоте колебаний звуков мурлыканья в диапазоне 20-44 Гц. Именно оно включает терапевтический эффект, схожий с лечебным воздействием ультразвука на человека. Есть немало приверженцев этой гипотезы. Существует лечение с помощью кошек — фелинотерапия, оно помогает снять стресс, провести психологическую разрядку. Звуки кошачьего мурлыканья полезно также слушать в записи, как и успокаивающие звуки природы», — сказал А.Тяжельников.

При этом он добавил, что кошки могут быть переносчиками заболеваний, поэтому не стоит спать с ними в одной кровати, особенно рискованно это для детей с еще неразвитой иммунной системой.

«В интернете можно часто встретить фотографии, на которых кошки спят в обнимку с младенцами. Между тем, разрешать маленьким детям спать с кошками опасно, а в случае с младенцем — просто недопустимо. Первое — кошка, которая часто весит больше ребенка, может придавить его. Второе — иммунная система маленького ребенка еще неразвита, он оказывается уязвимым перед возбудителями заболеваний, которые могут переносить коты — это, например, токсоплазмоз, лишай, гельминты. И третье — кошки днем много спят, а ночью они активны. Так что ночью кошка начнет играть и не даст ребенку нормально выспаться. То же самое касается взрослых — делить с питомцами кровать негигиенично из-за риска заражения болезнями, которые переносят кошки», — отметил А.Тяжельников.

Источник: АГН Москва

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть кот или кошка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дачу используют для работы ради урожая все меньше россиян
11:15 06-08-2019
Дачу используют для работы ради урожая все меньше россиян
Кошки снимают стресс и успокаивают нервную систему
11:00 06-08-2019
Кошки снимают стресс и успокаивают нервную систему
БердскНочью полыхал цех на кирпичном заводе бизнесмена Виктора Голубева в Бердске 1
10:53 06-08-2019
Ночью полыхал цех на кирпичном заводе бизнесмена Виктора Голубева в Бердске
БердскЗасыпали щебнем дороги на деньги грантов в восьми ТОСах Бердска
10:45 06-08-2019
Засыпали щебнем дороги на деньги грантов в восьми ТОСах Бердска
Массовые расстрелы людей в США Трамп связал с расстройством психики убийц
10:30 06-08-2019
Массовые расстрелы людей в США Трамп связал с расстройством психики убийц
Алло, моя зарплата: От зарплатного рабства с помощью телефона хотят освободить россиян 1
10:15 06-08-2019
Алло, моя зарплата: От зарплатного рабства с помощью телефона хотят освободить россиян
БердскУстранение фекальной аварии на ТЦ "Орбита" перенесли в Бердске 1
10:00 06-08-2019
Устранение фекальной аварии на ТЦ
Мощный взрыв на военном складе под Красноярском попал на видео 3
09:56 06-08-2019
Мощный взрыв на военном складе под Красноярском попал на видео
Неравнодушные жители Бердска нарисовали символы «малой родины» на стенах музея
09:54 06-08-2019
Неравнодушные жители Бердска нарисовали символы «малой родины» на стенах музея
В пользу СССР: Советскую власть более близкой и справедливой считают россияне 3
09:45 06-08-2019
В пользу СССР: Советскую власть более близкой и справедливой считают россияне