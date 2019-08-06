Кошки снимают стресс и успокаивают нервную систему

Кошачье мурлыканье благотворно влияет на психику. Но разрешать маленьким детям спать с кошками опасно, а в случае с младенцем — просто недопустимо.

Всемирный день кошек отмечается 8 августа

Кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему и психику человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа.

«Особенно благотворное влияние на нервную систему человека и его психику оказывает кошачье мурлыканье. Ученые объяснили, что дело в частоте колебаний звуков мурлыканья в диапазоне 20-44 Гц. Именно оно включает терапевтический эффект, схожий с лечебным воздействием ультразвука на человека. Есть немало приверженцев этой гипотезы. Существует лечение с помощью кошек — фелинотерапия, оно помогает снять стресс, провести психологическую разрядку. Звуки кошачьего мурлыканья полезно также слушать в записи, как и успокаивающие звуки природы», — сказал А.Тяжельников.

При этом он добавил, что кошки могут быть переносчиками заболеваний, поэтому не стоит спать с ними в одной кровати, особенно рискованно это для детей с еще неразвитой иммунной системой.

«В интернете можно часто встретить фотографии, на которых кошки спят в обнимку с младенцами. Между тем, разрешать маленьким детям спать с кошками опасно, а в случае с младенцем — просто недопустимо. Первое — кошка, которая часто весит больше ребенка, может придавить его. Второе — иммунная система маленького ребенка еще неразвита, он оказывается уязвимым перед возбудителями заболеваний, которые могут переносить коты — это, например, токсоплазмоз, лишай, гельминты. И третье — кошки днем много спят, а ночью они активны. Так что ночью кошка начнет играть и не даст ребенку нормально выспаться. То же самое касается взрослых — делить с питомцами кровать негигиенично из-за риска заражения болезнями, которые переносят кошки», — отметил А.Тяжельников.

Источник: АГН Москва