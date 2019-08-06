Мощный взрыв на военном складе под Красноярском попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Инцидент произошел вечером 5 августа. На записи слышен грохот, а затем появился огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями.
По данным экстренных служб региона, в результате инцидента пострадали 10 человек, они доставлены в больницы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В трех населенных пунктах проводится эвакуация.
Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Источник: РИА Новости
Тушить экономически невыгодно поэтому город Ачинск сгорит полностью. А если Трамп предложит помощь в тушении, то возьмем деньгами.
Если с чуством юмора проблема,тогда необходимо больше читать классики.