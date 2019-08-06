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Мощный взрыв на военном складе под Красноярском попал на видео

09:56 06.08.2019 Фото: стоп-кадр с видео
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Инцидент произошел вечером 5 августа. На записи слышен грохот, а затем появился огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями. пострадали 10 человек. Эвакуируют несколько населенных пунктов.

Мощный взрыв на военном складе под Красноярском попал на видео
Момент взрыва запечатлен на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Инцидент произошел вечером 5 августа. На записи слышен грохот, а затем появился огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями.

По данным экстренных служб региона, в результате инцидента пострадали 10 человек, они доставлены в больницы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В трех населенных пунктах проводится эвакуация.

Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Из-за чего произошло возгорание, приведшее к взрыву?

Аноним, 06 августа 2019 10:31
Это Россия детка
Тушить экономически невыгодно поэтому город Ачинск сгорит полностью. А если Трамп предложит помощь в тушении, то возьмем деньгами.
гость, 06 августа 2019 10:40
ну помечтай, помечтай! попробуй ещё поскакать под щеневмерлу, рагулеску!
Аноним, 06 августа 2019 11:05
А что за панебратство?
Если с чуством юмора проблема,тогда необходимо больше читать классики.

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