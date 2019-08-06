Мощный взрыв на военном складе под Красноярском попал на видео

Инцидент произошел вечером 5 августа. На записи слышен грохот, а затем появился огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями. пострадали 10 человек. Эвакуируют несколько населенных пунктов.

Момент взрыва запечатлен на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Инцидент произошел вечером 5 августа. На записи слышен грохот, а затем появился огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями.

По данным экстренных служб региона, в результате инцидента пострадали 10 человек, они доставлены в больницы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В трех населенных пунктах проводится эвакуация.

Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Источник: РИА Новости