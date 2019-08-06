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Камеры для фиксации нарушений на дорогах показали детям в лагере Бердска

09:15 06.08.2019 Фото: ГИБДД по НСО
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Сотрудники «Центра организации дорожного движения» провели ознакомительную экскурсию, в ходе которой ребятам показали и рассказали о технике и оборудовании, которое используется на дорогах.

Камеры для фиксации нарушений на дорогах показали детям в лагере Бердска
ГИБДД приехала в детский лагерь Бердска

В летнем лагере «им. О. Кошевого» в Бердске детей познакомили с техникой и оборудованием для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Просветительскую работу среди детей и подростков проводят сотрудники региональной Госавтоинспекции и «Центра организации дорожного движения». Информационно-профилактическую встречу «Безопасность – это важно!» провели в бердском оздоровительном лагере «им. О. Кошевого».

Ребятам сотрудники Госавтоинспекции напомнили правила поведения на дорогах и в автотранспорте, особо уделили внимание правилам перехода через дорогу, мерам безопасности во время подвижных игр и катания на роликах, самокатах, велосипедах. Юным участникам движения для безопасности в пути необходимо научиться ориентироваться в дорожной обстановке, быть наблюдательным, уметь оценивать и предвидеть скрытую опасность.

Сотрудники «Центра организации дорожного движения» провели ознакомительную экскурсию, в ходе которой ребятам показали и рассказали о технике и оборудовании, которое используется на дорогах для фиксации нарушений Правил дорожного движения. С интересом будущие водители просмотрели фильм о работе установленных комплексов фото-видеофиксации.

Организаторы мероприятия и его юные участники уверены, что Правила дорожного движения – это закон жизни на дорогах! Ведь в современных условиях дорога всегда сопряжена с опасностью, и здесь требуется постоянное внимание и дисциплина от каждого участника движения.

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От редакции

Ваши дети знают ПДД?

Аноним, 06 августа 2019 09:38
Вместо того чтобы объяснить детям почему и для чего нужно не нарушать правила дорожного движения, им просто показали "кнут" и рассказали нудные-скучные правила, который их в будущем оставят без денег? Где логика?

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