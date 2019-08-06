В пользу СССР: Советскую власть более близкой и справедливой считают россияне

Респонденты считают советскую власть близкой к народу, прочной и справедливой

Как выяснил Левада-центр, респонденты считают советскую власть близкой к народу, прочной и справедливой. Нынешнюю российскую власть опрошенные воспринимают как криминальную и бюрократичную.

Отношение россиян к власти периода конца 1970-х — начала 1980-х годов оказалось лучше, чем к современной российской. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, сообщают «Ведомости».

Большинство участников опроса (29%) охарактеризовали советскую власть как близкую к народу, еще 25% — как сильную и прочную. Справедливой советскую власть считают 22% респондентов, законной — 20%. Недальновидной ее назвали 18% опрошенных, а бюрократичной — 15%.

По данным исследования, нынешнюю российскую власть большая часть опрошенных (41%) воспринимает как криминальную и коррумпированную. 31% респондентов считают ее чужой и далекой от народа, 24% — бюрократичной. Еще 15% опрошенных сочли современную власть непоследовательной.

Опрос был проведен с 27 июня по 4 июля среди 1608 респондентов.

Как отмечают социологи, подобные суждения сохранялись и в годы, когда граждане были наиболее удовлетворены деятельностью власти: в докризисном 2008 году и в 2015-м, после присоединения Крыма.

Директор Левада-центра Лев Гудков отметил, что исследование было проведено методом, когда участник опроса выбирает из большего числа определений те, которые соответствуют его представлениям об объекте. По его мнению, это позволяет избежать подстраивания «под правильное мнение» и позволяет выявить скрытые установки.

В свою очередь, политолог Глеб Павловский заявил, что позитивное отношение к СССР будет расти у граждан, выросших после распада Советского Союза, поскольку «люди имеют дело с образом». Подобные представления устойчивы в разные периоды истории из-за отсутствия актуальной политики и ситуации, когда «ничего не меняется», считает он.

В конце июля опрос Левада-центра показал, что 54% россиян хотят видеть действующего президента Владимира Путина на этом посту после окончания срока полномочий в 2024 году. При этом более трети опрошенных (38%) высказались против его переизбрания.

Источник: РБК