Устранение фекальной аварии на ТЦ «Орбита» перенесли в Бердске

Бердские чиновники обещали, что подрядчик начнет работы 5 августа. Но пока еще идет подготовка и закупают материал. Хотя огромный провал в микрорайоне Космическом уже засыпали.

Провал у. ТЦ «Орбита» засыпали

5 августа «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что на провале у ТЦ «Орбита» не начались работы, как обещали чиновники. Ликвидацию аварии перенесли на среду, 7 августа. Пока идет подготовка, подрядчик закупает материал.

Напомним, что 26 июля в Бердске была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с провалом в микрорайоне Космическом. В конце июня здесь прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивает стоки в соседний колодец.

2 августа «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что яма засыпана и убраны торчащие трубы, начаты работы по ликвидации провала. 1 августа «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров о том, что 5 августа здесь начнет работы подрядчик.

5 августа на совещании в мэрии Бердска директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук рассказал, что в понедельник работы еще не начались, сейчас только закупают материал:

— В пятницу, 2 августа, был заключен муниципальный контракт по устранению аварийной ситуации на коллекторе возле ТЦ «Орбита». На объект подрядчик должен зайти 7 августа крайний срок. У них 30 дней на выполнение работ.

Менять 70 метров канализационной трубы будут методом разрушения старой и укладки новой горизонтальным бурением. На ликвидацию этой крупной аварии пойдет порядка 2 млн рублей из городского бюджета.