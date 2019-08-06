Алло, моя зарплата: От зарплатного рабства с помощью телефона хотят освободить россиян

Работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы «Мир» и работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата — не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка.

Эльвира Набиуллина хочет окончательно освободить граждан от зарплатного рабства

Работники смогут получать зарплату по номеру телефона. Так планируется решить проблему зарплатного рабства, в котором пребывает абсолютное большинство работников: работодатель выбирает банк (как правило, один из крупнейших) для зарплатного проекта без ведома работника и без учета его интересов и часто отказывает в праве перевести выплаты в другой банк. Кстати, во вторник вступают в силу поправки, приравнивающие это нарушение к задержке зарплаты на протяжении двух-трех месяцев.

Зарплатное рабство лишает работника многих преимуществ — хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, бонусов и льгот, говорит зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин (этот банк — инициатор проекта). Выплата зарплаты через СБП — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным, уверен он.

Работник будет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы «Мир» и, соответственно, работодатель не узнает, в какой именно банк будет перечисляться зарплата, то есть у него не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка. Даже если работники выбрали десять разных банков, работодатель осуществляет перевод одним платежом в пользу НСПК (оператор платежной системы «Мир»), объясняет Сенин. Похожий подход уже действует на развитых рынках, например, в Великобритании. Все необходимые технологии уже есть, новый механизм позволит вывести СБП на проектную мощность.

Работнику останется в Системе быстрых платежей привязать к номеру телефона карту «Мир». Какой банк выбрал работник, работодатель даже не узнает

ЦБ подчеркивает: важно не только обеспечить перечисление зарплаты, но и выработать механизм урегулирования спорных перечислений, возврата ошибочно зачисленных средств. Обсуждение деталей технической реализации и возможных поправок в законодательство ведется на площадке ассоциации «ФинТех».

Сенин сообщил, что с ЦБ и минтрудом обсуждается переходный период, в течение которого граждане и работодатели могли бы перейти с действующей модели выплаты зарплаты на новую, через СБП. Одна из поправок предполагает, что работодатель будет письменно информировать работника (по электронной почте или другим способом) о появившейся у него возможности получать зарплату через СБП. В ответ сотрудник сможет прислать номер своего телефона, который в СБП выступает в качестве идентификатора платежей. Руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин подтверждает, что это один из рассматриваемых вариантов, и говорит, что банк поддерживает эту инициативу, так как это повысит конкурентность рынка, а значит, и качество сервиса для клиентов. Пока, по его словам, нет четкого понимания механизма реализации этой идеи, но ясно, что потребуются сложные технические доработки в системах — и внутрибанковских, и тех, которые использует работодатель для перечисления зарплат. В Сбербанке отказались комментировать инициативу.

В ВТБ сообщили, что банк готов ее обсуждать с учетом «серьезных факторов», прежде всего, проблемы безопасности. «Банковский счет имеет уникальный номер, финансовые организации гарантируют сохранность размещенных на нем средств, — отмечают в пресс-службе ВТБ. — Номер телефона физлицу присваивает не банк, доступ к нему могут получить третьи лица, и в случае подмены sim-карты перевод может уйти в адрес мошенников. Неудобства могут возникнуть у клиентов, которые имеют счета сразу в нескольких банках, ведь они будут вынуждены отслеживать конечный счет для перечисления зарплаты.

Во-вторых, банк отмечает, что не до конца понятно, кто будет компенсировать комиссию за перевод средств в рамках СБП: после того, как платежи в системе начнут тарифицироваться (с начала 2020 года), платным станет и зачисление зарплатных средств. Сейчас и для работодателя и для конечного клиента банк никаких комиссий за эту операцию не взимает. В ВТБ также обращают внимание, что системно значимые игроки обладают значительной ресурсной базой, масштабной офисной и банкоматной сетями, широкой продуктовой линейкой, расширенным набором бонусов и программ лояльности.

В «Открытии» сообщили, что банк поддержит проект, «когда все детали будут понятны».

Система быстрых платежей позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона независимо от того, в каком банке — участнике СБП открыты счета отправителя или получателя. В системе участвуют пока 16 банков, ЦБ настоял на установлении для всех банков (в этом году для системно значимых, в 2020-м для остальных) обязанности подключиться к системе.

В 2018 году Роструд выявил 81 тысячу нарушений по оплате труда, из них около 10% касались как раз права на выбор зарплатного банка. Для руководства его нарушение грозило штрафом от 1 до 5 тысяч рублей, с 6 августа за это вводится штраф для должностных лиц в 10-20 тысяч рублей. «Нельзя недооценивать данную меру: фактически спустя пять лет (поправка об отмене зарплатного рабства введена в 2014 году) законодатель вернулся к данному вопросу и признал, что принятые ранее изменения в Трудовой кодекс не позволили переломить ситуацию, — отмечает Сенин. — Однако мы считаем, что такой подход не решит проблему в полном объеме, так как правонарушения в сфере трудового права часто не прозрачны, работник предпочитает на доводить дело до прямого конфликта с работодателем».

Также с 6 августа нужно уведомлять работодателя о смене банка не позже чем за 15 дней до выплаты зарплаты (а не за 5, как раньше), это уменьшает возможность работника часто менять банки, создавая сложности для бухгалтерии, говорит руководитель обособленного подразделения НЮС «Амулекс» Елена Супонина.

Источник: РГ