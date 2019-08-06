Спад экономики из-за сокращения малого бизнеса предрекают России в 2019 году

Рецессия в России уже началась, уверен доцент РАНХиГС Олег Филиппов: «Это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года».

Малый и средний бизнес в России сокращается

Малый и средний бизнес в России сокращается — снижается и количество работников, и число предприятий. Это грозит спадом всей экономики уже в этом году, считают эксперты Института экономики роста.

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. С аналитической запиской института ознакомился РБК.

В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласилась, заявив, что кредиты обеспечивают рост потребления и экономики в целом.

Как отмечается в исследовании, Росстат по итогам первого квартала 2019 года оценил рост экономики в 0,5% год к году. Эксперты института предполагают, что рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности.

По итогам первого полугодия 2019 года количество работников малых и средних предприятий сократилось на 1,6% год к году (более чем на 257 тыс. работников).

Количество малых и средних предприятий сократилось на 7–8% год к году (на 18,2 тыс. малых предприятий и на 1,5 тыс. средних).

В то же время количество сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7% (460,5 тыс. человек).

Спад начался в августе прошлого года. Авторы документа считают, что резкое изменение численности сотрудников микро- и малых предприятий связано с тем, что часть малых предприятий перешла в разряд микропредприятий.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

Рецессия близка

Рецессия в России уже началась, уверен доцент РАНХиГС Олег Филиппов. «Это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года, — заявил он РБК. — Граждане становятся все больше неплатежеспособны. Количество сделок по распродаже предприятий малого и среднего бизнеса их владельцами в этом году превысило результат за последние восемь-девять лет».

По мнению Филиппова, небольшой рост экономики может быть в итоге продемонстрирован за счет крупного иностранного бизнеса или госсектора. А малый и средний бизнес начинает постепенно превращаться в микропредприятия, которые могут хоть как-то конкурировать за счет упрощенной системы налогообложения и сокращения персонала до предела. Ужесточение налоговой нагрузки, в частности повышение НДС, очень сильно задавило бизнес, напомнил эксперт.

Скатывание малого и среднего бизнеса в рецессию видно невооруженным глазом, утверждает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Главным образом это происходит за счет вымирания малого бизнеса в торговле.

«Традиционно большая часть малых компаний в России — это малый торговый бизнес. В последнее время из-за агрессивного развития сетевой розницы практически ежедневно закрываются маленькие магазинчики, и на их место становятся сетевые», — отметил он.

Источник: РБК