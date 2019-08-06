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Отравились в «Шаурме» 17 человек повторно в Якутии

09:00 06.08.2019 Фото: vilyujsk-pravoslavny
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Возбуждено уголовное дело. Среди отравившихся в середине июля было 10 детей. Причем у двоих из них был диагностирован острый гастроэнтерит.

Отравились в Шаурме 17 человек повторно в Якутии
Вилюйск

По факту отравления 17 человек в кафе в городе Вилюйске (Якутия) возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей) после прокурорской проверки сообщений в СМИ с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди отравившихся в середине июля было 10 несовершеннолетних. Причем у двоих из них был диагностирован острый гастроэнтерит.

В конце июля Роспотребнадзор сообщал, что в Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча. Среди пострадавших оказались восемь детей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Источник: РБК

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