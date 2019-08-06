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Массовые расстрелы людей в США Трамп связал с расстройством психики убийц

10:30 06.08.2019 Фото: Public Domain Files
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По словам американского президента, все стрелявшие — серьезно больные люди. Жертвами двух массовых расстрелов в Техасе и Огайо, которые произошли с разницей в несколько часов, стали 29 человек.

Массовые расстрелы людей в США Трамп связал с расстройством психики убийц
По словам американского президента, все стрелявшие — серьезно больные люди.

Президент Дональд Трамп, комментируя в воскресенье массовые расстрелы в Огайо и Техасе, указал на проблемы с психическими заболеваниями в США, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».

Вместе с тем президент США заявил, что «ненависти нет места в нашей стране». Он отметил, что проблема с массовыми расстрелами продолжается «годами», и «мы должны ее остановить».

Трамп пообещал, что власти «займутся» этой проблемой. Президент заявил, что разговаривал с генеральным прокурором, директором ФБР и членами конгресса, и в понедельник выступит с дополнительным заявлением в связи с произошедшим.

Менее чем за 24 часа 3 и 4 августа в США произошли два массовых расстрела людей. В первом случае стрельба произошла в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас. Жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого, которым оказался 21-летний Патрик Крузиус, задержали. Прокуратура намерена добиваться его казни.

Во втором случае, всего через несколько часов после стрельбы в Техасе, злоумышленник открыл огонь по людям в городе Дейтон (штат Огайо). В результате погибли девять человек, более 20 получили ранения. Стрелявшим был 24-летний Коннор Беттс. Среди жертв оказалась и его младшая сестра. Полиция сообщила, что стрелок убил девять человек менее чем за 30 секунд, после чего был сам застрелен полицейскими.

Источник: РБК

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