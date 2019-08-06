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Здоровье / Общество

Главная причина появления рака — мутация в гене TP53

21:09 06.08.2019 Фото: Pixabay
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Ученые также обнаружили четыре гена, чья высокая активность в опухолях с мутацией в TP53 также связана с плохим прогнозом для пациентов.

Главная причина появления рака мутация в гене TP53
Причина — мутация в гене TP53

Сюжет: Онкология

Главная причина появления рака мутация в гене TP53

Главная причина появления рака — мутация в гене TP53Высокий уровень инсулина является предвестником ракаЕщё 20 новостей

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США определили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили 10 225 образцов тканей, выделенных из 32 типов раковых опухолей, и сравнили их ДНК с 80 тысячами различных мутаций в базах данных, информация о которых была получена в течение трех десятилетий исследований. Оказалось, что у пациентов с низкой выживаемостью часто наблюдались мутации в гене TP53, который в норме останавливает рост и деление клетки при ее повреждении или стрессе.

Ученые также обнаружили четыре гена, чья высокая активность в опухолях с мутацией в TP53 также связана с плохим прогнозом для пациентов. Кроме того, в 91 проценте всех случаев заболевания раком наблюдаются дефекты в обеих копиях гена TP53. Потеря второй нормальной копии происходит чаще всего из-за дупликации (копирования) первой дефектной копии. Изменения в гене связаны с нестабильностью генома, то есть белок, кодируемый TP53, участвует в обеспечении целостности хромосом.

Источник: Лента.ру

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От редакции

Рак когда нибудь смогут полностью победить?

Аноним, 06 августа 2019 22:54
НВР - Конечно смогут. Раз США научились заражать раком, то у них, скорее всего, уже есть вакцина от него, но только для своих.
"...за три года шести латиноамериканским лидерам, активно выступавшим против гегемонии США, был поставлен страшный диагноз - рак..."

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