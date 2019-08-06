Высокий уровень инсулина является предвестником рака

Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при различных раковых заболеваниях, включая, например, рак молочной железы.

Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку

Исследователи из Университета Британской Колумбии заявили о связи гиперинсулинемии — высокого уровня инсулина в крови — с раком. Особенно страдает поджелудочная железа, которая быстрее изнашивается, вырабатывая в течение длительного периода слишком много инсулина. Об этом пишет Medicalxpress.

— Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при различных раковых заболеваниях, включая, например, рак молочной железы. Но на поджелудочную железу высокий уровень инсулина в организме оказывает наиболее сильное негативное влияние, — отметили специалисты.

Так, эксперимент с мышами, который длился в течение года, показал, что грызуны со сниженным уровнем инсулина оказались защищены от появления рака поджелудочной железы. Полученные результаты должны повысить качество диагностики онкологии, считают исследователи.

— Мы не видим причины, по которой это нельзя было бы распространить и на другие виды рака, — добавил ученый Джанел Копп, отметив, что эксперимент с мышами актуален и для людей, так как к грызунам применяли те же мутации, что встречаются в 90% случаев развития рака поджелудочной железы у людей.

Источник: РГ