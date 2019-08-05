Как выглядеть моложаво после 50 лет?

Эксперт по фитнесу из Великобритании Ники Виброу рскрыла свои секреты.

Одним из супер-средств по омоложению фитнес-эксперт считает чай

Эксперт по фитнесу из Великобритании Ники Виброу рассказала, что помогает выглядеть моложаво в возрасте после 50 лет.

Самой Ники 52 года. Советы специалиста опубликовало издание Daily Mail. Одним из супер-средств по омоложению фитнес-эксперт считает чай.

«Я выпиваю 8 чашек белого или зеленого чая ежедневно. Эти напитки богаты антиоксидантами, которые также могут помочь сбросить вес и уменьшить содержание холестерина в организме», — сообщила фитнес-эксперт.

Женщинам, которые хотят выглядеть моложе своих лет в «серьезном» для них возрасте, по словам Ники Виброу, не избежать физических упражнений. Нагрузки — незаменимый атрибут в борьбе со старением, подчеркнула специалист.

«Необязательно заниматься много времени в тренажерном зале. Достаточно ежедневно уделять около 10 минут легкой зарядке, включающей в себя упражнения на пресс, планку, несколько элементов йоги», — поделилась рецептом молодости эксперт.

Кроме того, для поддержания тонуса Виброу рекомендует употреблять витамины — в частности, витамин D, добавки с витаминами С, Е, а также омега-3 жирными кислотами. По словам Ники, она заметила в своей внешности позитивный эффект от приема таких средств через 18 месяцев.

Источник: МедикФорум