1 трлн рублей потратили россияне на покупку автомобилей в 2019 году

Значительная часть этой суммы приходится на три модели: LADA Vesta, KIA Rio и Hyundai Creta. На четвертой и пятой строчке оказались седан Toyota Camry (15 258 ед.) и кроссовер Volkswagen Tiguan (14 949 ед.).

Россияне любят Toyota Camry

За первое полугодие 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,001 трлн. Значительная часть этой суммы приходится на три модели: LADA Vesta, KIA Rio и Hyundai Creta. Об этом сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Лидером по выручке с продаж по итогам января—июня текущего года стала отечественная LADA Vesta, которая, разойдясь тиражом в 53 609 экземпляров, принесла дилерам LADA 38,1 млрд рублей. Корейская KIA Rio, нашедшая за тот же период 40 660 покупателей, выручила 36,8 млрд рублей. Третье место досталось кроссоверу Hyundai Creta, за 31 438 экземпляров которого дилеры Hyundai выручили 35,6 млрд рублей.

На четвертой и пятой строчке оказались седан Toyota Camry (15 258 ед.) и кроссовер Volkswagen Tiguan (14 949 ед.) – на них было потрачено 28 и 27,7 млрд рублей соответственно.

За ними в ТОП-10 самых доходных моделей российского авторынка за январь—июнь 2019 года также вошли: Toyota RAV4 (13 213 ед., 24,3 млрд руб.), Hyundai Solaris (26 325 ед., 23,5 млрд руб.), KIA Sportage (13 131 ед., 21,8 млрд руб.), Volkswagen Polo (25 104 ед., 20,4 млрд руб.) и Toyota Land Cruiser (20,2 млрд руб., 6348 ед.).

Источник: avtonovostidnya.ru