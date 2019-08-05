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Недвижимость / Общество

Сбербанк снижает ставку по ипотеке

21:44 05.08.2019 Фото: pixabay.com
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Для зарплатных клиентов минимальная ставка на покупку готового жилья составит 9,1% годовых.

Сбербанк снижает ставку по ипотеке
По итогам 2018 года средняя ставка по ипотеке в РФ составила 9,56%, по итогам первых пяти месяцев 2019 года — 10,3%

Сбербанк с 6 августа 2019 года снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.) по основной линейке продуктов, говорится в сообщении банка.

В частности, ставки снижаются по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машиноместа, по нецелевому кредиту под залог недвижимости и в рамках рефинансирования кредитов других банков.

Кроме того, банк увеличивает на 0,2 п.п. дисконт для участников зарплатных проектов: теперь он составит 0,5 п.п. Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машиноместа, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Таким образом, грядущее снижение ипотечных ставок в Сбербанке составит до 0,7 п.п. Минимальная ставка на приобретение готового жилья составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, для участия в акциях «молодая семья» и «скидка 0,3% на ДомКлик». Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%.

На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ. С 1 августа ставки там снижены в среднем на 0,5 п.п.

По итогам 2018 года средняя ставка по ипотеке в РФ составила 9,56%, по итогам первых пяти месяцев 2019 года — 10,3%.

Напомним, что в РФ реализуется рассчитанный на шесть лет нацпроект «Жилье и городская среда», который, в частности, включает мероприятия по развитию рынка ипотеки. Средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом, в этом году должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.

По данным ЦБ РФ, за первое полугодие 2019 года объем выданных ипотечных кредитов в России составил 1,26 трлн рублей, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За полгода банки заключили 575,5 тыс. ипотечных договоров (-13,2%). Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным в июле, составила 10,28% годовых.

Как заявлял в июле президент Владимир Путин, во второй половине этого года специалисты ждут снижения средней ипотечной ставки ниже 10%.

«Сейчас вот Центробанк снизил ключевую ставку и сразу (ставка) по ипотеке немножко пошла вниз. Сейчас там где-то десять с небольшим (процента), но, по экспертным оценкам, во второй половине этого года (ставки) должны опуститься ниже десяти», — говорил глава государства.

Банк России на двух заседаниях подряд (14 июня и 26 июля) принимал решения о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — сейчас она составляет 7,25% годовых.

Источник: Интерфакс

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