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Решетка для вентиляции — для чего нужна, классификация

21:27 05.08.2019
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Каждое жилое или общественное помещение оборудовано различными инженерными сетями, в число которых входит система вентиляции.

Решетка для вентиляции для чего нужна, классификация

Благодаря ей в комнатах циркулирует воздух, из-за чего он постоянно остается свежим. Обновление воздушных масс является залогом здоровья и создания идеального микроклимата для существования. Единственным недостатком вентиляции является наличие отверстий в стене, которые необходимо маскировать. Для этого существуют квадратные и круглые вентиляционные решетки и другие элементы декора.

Для чего нужна заслонка?

Декоративная или функциональная панель устанавливается для решения многих задач. Основными из них являются:

создание оптимального микроклимата в доме;

дополнительная пожаробезопасность;

защита шахт вентиляционной системы от крыс, мышей и тараканов, а также всевозможного мусора;

избавление от посторонних запахов как с улицы, так и от соседей по вентканалам;

усиление воздушной тяги внутри дома или квартиры.

Из всех вышеперечисленных факторов наиболее важным является пожарная безопасность. В случае возникновения огня или задымления качественные элементы для вентиляции, имеющие продуваемую сетку, быстро вытягивают дым и газ. Таким образом риск отравления продуктами горения снижается.

Кроме функциональных свойств перегородки для вентиляционных отверстий ценятся за их декоративные качества. Такой стильный элемент способен подчеркнуть общее убранство дома и интересно обыграть имеющийся дизайн. С помощью таких экранов нередко украшаются фасады домов, наружные стены при необходимости. Ассортимент продающихся решеток огромен, он поражает обилием цветов и оттенков, форм. Подробнее ознакомится с имеющимися в продаже моделями можно здесь: http://redvent-decor.ru.

Классификация

По своей разновидности они делятся на несколько тематических категорий. По способу применения они бывают:

Наружные. Их монтаж осуществляется со стороны улицы. Такая преграда легко справляется с различными осадками, мелкими грызунами, пылью и даже птицами. Основной материал изготовления — алюминий, под которым сетка.

Внутренние. Применяются во внутренней отделке вентиляционных коробов, часто изготовлены из древесины или огнеупорного пластика. Конструкция отличается дизайном и внешним видом в целом, так как несет в себе декоративную функцию. Дополняется жалюзи, направляющими потоки воздуха и регулирующими их силу.

Переточные. Используются между стенками и простенками.

По способу использования заслонки также делятся на подвиды: регулируемого и нерегулируемого типа, инерционные. Отличие заключается в способности жалюзи менять положение и угол наклона, расстояние между ламелями. В некоторых моделях имеется клапан, который позволяет регулировать расход воздуха увеличивая или уменьшая его. Это особенно актуально в зимнее время года.

Наиболее часто используемыми формами является многоугольник, овал, квадрат или ромб, круг.

Решетка для вентиляции для чего нужна, классификация

Решетка для вентиляции для чего нужна, классификация

Решетка для вентиляции для чего нужна, классификация

Решетка для вентиляции для чего нужна, классификация

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