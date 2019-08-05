Решетка для вентиляции — для чего нужна, классификация

Каждое жилое или общественное помещение оборудовано различными инженерными сетями, в число которых входит система вентиляции.

Благодаря ей в комнатах циркулирует воздух, из-за чего он постоянно остается свежим. Обновление воздушных масс является залогом здоровья и создания идеального микроклимата для существования. Единственным недостатком вентиляции является наличие отверстий в стене, которые необходимо маскировать. Для этого существуют квадратные и круглые вентиляционные решетки и другие элементы декора.

Для чего нужна заслонка?

Декоративная или функциональная панель устанавливается для решения многих задач. Основными из них являются:

создание оптимального микроклимата в доме;

дополнительная пожаробезопасность;

защита шахт вентиляционной системы от крыс, мышей и тараканов, а также всевозможного мусора;

избавление от посторонних запахов как с улицы, так и от соседей по вентканалам;

усиление воздушной тяги внутри дома или квартиры.

Из всех вышеперечисленных факторов наиболее важным является пожарная безопасность. В случае возникновения огня или задымления качественные элементы для вентиляции, имеющие продуваемую сетку, быстро вытягивают дым и газ. Таким образом риск отравления продуктами горения снижается.

Кроме функциональных свойств перегородки для вентиляционных отверстий ценятся за их декоративные качества. Такой стильный элемент способен подчеркнуть общее убранство дома и интересно обыграть имеющийся дизайн. С помощью таких экранов нередко украшаются фасады домов, наружные стены при необходимости. Ассортимент продающихся решеток огромен, он поражает обилием цветов и оттенков, форм. Подробнее ознакомится с имеющимися в продаже моделями можно здесь: http://redvent-decor.ru.

Классификация

По своей разновидности они делятся на несколько тематических категорий. По способу применения они бывают:

Наружные. Их монтаж осуществляется со стороны улицы. Такая преграда легко справляется с различными осадками, мелкими грызунами, пылью и даже птицами. Основной материал изготовления — алюминий, под которым сетка.

Внутренние. Применяются во внутренней отделке вентиляционных коробов, часто изготовлены из древесины или огнеупорного пластика. Конструкция отличается дизайном и внешним видом в целом, так как несет в себе декоративную функцию. Дополняется жалюзи, направляющими потоки воздуха и регулирующими их силу.

Переточные. Используются между стенками и простенками.

По способу использования заслонки также делятся на подвиды: регулируемого и нерегулируемого типа, инерционные. Отличие заключается в способности жалюзи менять положение и угол наклона, расстояние между ламелями. В некоторых моделях имеется клапан, который позволяет регулировать расход воздуха увеличивая или уменьшая его. Это особенно актуально в зимнее время года.

Наиболее часто используемыми формами является многоугольник, овал, квадрат или ромб, круг.