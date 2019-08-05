Порвавшийся батут-кенгуру исполосовал спину 7-летнего мальчика в парке Бердска

Ребенок получил ушибы от порвавшегося батута в Бердске

Печально закончилась прогулка в городском парке Бердска мамы с 7-летним сыном в понедельник, 5 августа.

Мальчик попросил попрыгать на батуте-кенгуру. Но в какой-то момент, трос оборвался и сильно ударил ребенка по спине. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Дарья, сыну было очень больно, поскольку в тело прилетел не только канат, но и металлический карабин, крепящий тросы.

Небезопасный батут находится за оградой парка аттракционов и билеты за 100 рублей на него покупают не в кассе, а в киоске, где торгуют сладкой ватой.

— В тот момент, когда он взлетел, веревка оторвалась. Я не разглядывала, сломалось, отстегнулось или порвалось что-то. Мне было не до того. И веревка сына стеганула, и карабин. На спине полосы остались. Меня в тот момент интересовало только состояние сына. И мы сразу пошли в поликлинику, — прокомментировала произошедшее «Курьер. Среда. Бердск» Дарья.

При этом сын у нее достаточно худенький. Но даже на его вес, оказывается, не рассчитано кенгуру.

По ее словам, мужчина гулявший в парке и ставший очевидцем происшествия предложил стать свидетелем. Они обменялись контактами. А доктор дал справку, что у ребенка имеются ушибы.

— Хозяин батута шел следом, интересовался здоровьем, говорит, что он ответственный и переживает по поводу случившегося. Очень жалею, что позволила сыну прыгать на этом ужасном батуте! Берегите детей, гарантий на подобных развлечениях никаких, произойти может все, что угодно!

Дарья позвонила в полицию, где ей пообещали, что свяжутся с ней. Кроме того, она намерена обращаться в другие инстанции. Например, в Роспотребнадзор, который контролирует качество предоставляемых услуг. Тем более, когда речь идет о небезопасных развлечениях для детей.

Подробности — в ближайшее время.