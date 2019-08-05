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Выписка из ЕГРН

17:10 05.08.2019
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Выписка из ЕГРН содержит основные характеристики объекта недвижимости и зарегистрированные права на него.

Выписка из ЕГРН

Выписка из ЕГРН всегда нужна при заключении сделки купли-продажи недвижимости. Используя сведения фгис егрн росреестр:

— Продавец жилплощади подтверждает свои права на недвижимость. Это ускоряет заключение сделки, так как исключает необходимость дополнительных проверок со стороны покупателя.
— Покупатель имущества может увидеть реальные данные о жилплощади и о ее собственниках. Это минимизирует риски мошенничества.

Документ имеет 5 разделов:
 В первом содержатся сведения об основных характеристиках объекта недвижимости. Здесь имеются все характеристики объекта, указывается его полный адрес.
 Во втором разделе содержатся сведения о зарегистрированных правах. Именно здесь имеется информация о владельцах. Также в этом разделе при наличии указываются ограничения и обременения.
 В разделе 3 приводится описание местоположения земельного участка. Здесь прилагается план земельного надела, благодаря которому можно уточнить границ территории.
 В четвертом разделе описывается местоположения объекта недвижимости и приводится схема.
 В пятом разделе приводится план расположения помещений. Благодаря этому удается определить, проводились ли незаконные перепланировки.

Если в базе отсутствуют требуемые записи для формирования документа, то в соответствующем разделе проставляется отметка об отсутствии сведений.

Выписка ЕГРН — это очень важный документ при проведении сделок с недвижимостью. Прежде всего, это связано с тем, что по статистике 40% сделок в этой сфере являются мошенничеством. Не убедившись в чистоте жилья можно приобрести квартиру у лица, не являющегося собственником. Впоследствии возникнет очень много проблем.

Кроме того без проверки можно купить жилье, которое ранее было передано по договору дарения или по наследству. Это значит, что через некоторое время могут появиться третьи лица, претендующие на объект недвижимости. Очень важно убедиться в отсутствии обременений, к
примеру, залога, ареста или ипотеки. В этом случае возникают риски того, что жилье будет конфисковано через определенное время государством или заимодателем.

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