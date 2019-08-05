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Двуспальные кровати

17:06 05.08.2019
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Качественные двуспальные кровати гарантируют здоровый сон и полноценный отдых.

Двуспальные кровати

Двуспальная кровать это просторное спальное место. Огромное количество моделей представлено здесь http://www.matras-market.ru/krovati/dvuspalnye Основные составляющие двуспальной кровати:
 Каркас, который может быть в комплекте с матрасом или без него.
 Изголовье, являющееся отдельной деталью.

Сегодня очень популярными являются кровати-трансформеры, которые оснащаются специальным ящиком, открывающимся при подъёме матрасы. Для этого устанавливается специальный подъемный механизм. Такой вид кроватей очень удобен, так как ящик можно использовать для хранения постельных принадлежностей. Кроме того в некоторых моделях устанавливаются выдвижные ящики.

Широкий выбор моделей от производителей позволяет подобрать вариант, отвечающий собственным потребностям. Благодаря удачно подобранной двуспальной кровати спальня превращается в уютную комнату.

Критерии выбора

При выборе двуспальной кровати, прежде всего, необходимо обратить внимание на размер каркаса. Данный вид мебели не должен выглядеть громоздко. Габаритная мебель будет уместной только в большой спальне. Высота каркаса может быть разной, но следует помнить, что с
более низкой кровати сложнее вставать.

Отличаются каркасы и по своей форме. Прямоугольные кровати являются стандартными. Но также можно приобрести квадратные, овальные и круглые предметы мебели. Но такие версии могут устанавливаться только в комнатах с большой площадью. Сегодня производители предлагают модели неправильной формы, которые позволяют подчеркнуть необычность интерьера.

На комфортность двуспальной кровати влияет основание. Оно крепится к каркасу кровати и может быть двух видов:
— Реечным. В этом случае основании формируется из ламелей — гнутых и прямых реек. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или дерева. Такие двуспальные кровати отличаются доступной стоимостью. Их привлекательная особенность – обеспечение оптимальной циркуляции воздуха.
— Плоским. Для такого основания используются листы ДСП, МДФ или дерево. Данный тип основания отличается прочностью, но при этом улучшается вентиляция.

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