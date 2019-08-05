Современные каркасные дома цены на которые невысокие в сравнении с другими видами построек, относятся к категории быстровозводимых зданий. На подготовленном фундаменте строение устанавливается в течение месяца бригадой из 3 человек. Дом сдается приблизительно «под ключ» приблизительно через 2 месяца. Благодаря особенностям конструкции и применению современных утеплителей гарантируется низкая теплопроводность, что позволяет обеспечить комфортный уровень проживание в любой сезон.

Каркасная технология позволяет в процессе строительства прокладывать в стенах инженерные коммуникации, а именно:

 Разводить электропроводку.

 Монтировать систему вентиляции.

 Обустраивать трубопроводы для водопровода и отопления.

Это гарантирует эстетичность внутренних стен и упрощает их отделку. Благодаря небольшому весу конструкции, дома возводятся на облегченном фундаменте. Обычно используются основания ленточного типа мелкого заглубления. Это уменьшает расходы на строительные

мероприятия и сокращает сроки проведения работ.

При строительстве применяются специальные каркасные модули, которые не дают усадки. Это значит, что отделочные работы проводятся сразу после возведения каркаса. Для каркасных домов применяется натуральные материалы, что гарантирует экологическую безопасность строениям. При использовании технологии каркасного строительства соблюдаются все санитарные нормы и правила, что гарантирует безопасность проживания.

Для обшивки стен и потолков в каркасных домах применяются современные плитные материалы. Как следствие, не требуется предварительной подготовки поверхностей, что также уменьшает общую стоимость строительства. Материалы, которые используются, отличаются устойчивостью и хорошо переносят колебания температуры. Каркасные дома способны выдерживать сильные землетрясения. Именно поэтому они востребованы в Японии. Очень важно, что возводить каркасные дома можно в любое время года, так как технология не предусматривает

использование «мокрых» строительных процессов.