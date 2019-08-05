Особенности перепланировки квартиры

Перед тем как проводить перепланировку необходимо получить официальное разрешение. Консультация юриста по телефону поможет понять все нюансы оформления документов, что позволит ускорить проведения сложного мероприятия.
В большинстве случаев необходимость в перепланировке возникает у собственников жилья в новостройках. Благодаря такому мероприятию удается устранить недоработки, допущенные при строительстве объекта и повысить комфортность проживания в дальнейшем. Жилое
пространство квартир преобразуется для достижения таких целей:
Улучшения безопасности проживания и сохранности имущества.
Повышение функциональности пространства.
Оптимизации жилой площади для хозяйственно-бытовых потребностей.
Приведение жилого помещения в соответствии с собственными эстетическими представлениями. Любые проведенные изменения впоследствии заносятся в технический паспорт помещения.
Разрешается в рамках перепланировки:
Обустроить несущие стены без их повреждения.
Установить или перенести ванные комнаты и санузлы.
Разобрать несущие перегородки.
Сделать или заделать проемы в перекрытиях, перегородках и стенах.
Совершенствовать конструкцию пола без повреждения межэтажных перекрытий.
Все изменения должны быть предварительно согласованы с уполномоченными организациями. Переустройство проводится на основании проекта. На основании его выполняются любые изменения в первоначальном плане, выданном БТИ. Любая планировка, которая ухудшает условия проживания, в помещении запрещена.
Нельзя также нарушать санитарно-гигиенические, противопожарные, строительные нормы и ухудшать доступность коммуникаций. Нельзя также увеличивать нагрузку на несущие конструкции. Самостоятельно запрещается возводить лоджии в квартирах, расположенных выше, чем первый этаж. Нельзя расширять жилую площадь за счет нежилых помещений, к примеру, чердаков или технических этажей, а также переносить приборы отопления на балкон или подсоединять теплые полы к системе централизованного отопления.