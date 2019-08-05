Особенности перепланировки квартиры

Каждый собственник квартиры имеет право на перепланировку, но при этом должны учитываться определенные требования.

Перед тем как проводить перепланировку необходимо получить официальное разрешение. Консультация юриста по телефону поможет понять все нюансы оформления документов, что позволит ускорить проведения сложного мероприятия.

В большинстве случаев необходимость в перепланировке возникает у собственников жилья в новостройках. Благодаря такому мероприятию удается устранить недоработки, допущенные при строительстве объекта и повысить комфортность проживания в дальнейшем. Жилое

пространство квартир преобразуется для достижения таких целей:

 Улучшения безопасности проживания и сохранности имущества.

 Повышение функциональности пространства.

 Оптимизации жилой площади для хозяйственно-бытовых потребностей.

 Приведение жилого помещения в соответствии с собственными эстетическими представлениями. Любые проведенные изменения впоследствии заносятся в технический паспорт помещения.

Разрешается в рамках перепланировки:

 Обустроить несущие стены без их повреждения.

 Установить или перенести ванные комнаты и санузлы.

 Разобрать несущие перегородки.

 Сделать или заделать проемы в перекрытиях, перегородках и стенах.

 Совершенствовать конструкцию пола без повреждения межэтажных перекрытий.

Все изменения должны быть предварительно согласованы с уполномоченными организациями. Переустройство проводится на основании проекта. На основании его выполняются любые изменения в первоначальном плане, выданном БТИ. Любая планировка, которая ухудшает условия проживания, в помещении запрещена.

Нельзя также нарушать санитарно-гигиенические, противопожарные, строительные нормы и ухудшать доступность коммуникаций. Нельзя также увеличивать нагрузку на несущие конструкции. Самостоятельно запрещается возводить лоджии в квартирах, расположенных выше, чем первый этаж. Нельзя расширять жилую площадь за счет нежилых помещений, к примеру, чердаков или технических этажей, а также переносить приборы отопления на балкон или подсоединять теплые полы к системе централизованного отопления.