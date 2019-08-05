Задержали шестерых пьяных отдыхающих полицейские на пляжах Бердска

Зарегистрировано 568 сообщений о происшествиях за прошедшую неделю в отделе МВД по Бердску. 37 из общего количества преступления, 18 раскрыто, 16 раскрыто из ранее нераскрытых преступлений, сообщил на совещании чиновников 5 августа начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов. Нераскрытыми остались кражи личного имущества граждан.
— За неделю выявлено 33 административных правонарушения, 33 нарушителя доставлялись в отдел для привлечения к административной ответственности. По статье 91, подозрению в совершении преступления, задерживались двое человек. Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор» по взысканию просроченной задолженности, «Мигрант» — выявлено 10 административных нарушений, совершенных иностранными гражданами, 5 фиктивных регистраций иностранных граждан, одно выдворение. Тяжких и особо тяжких преступлений допущено не было, рассказал Соколов.
Автор видео Галина Панчева
Мэр Бердска Евгений Шестернин уточнил у Соколова, есть ли какие-либо комментарии по зоне отдыха.
По зоне отдыха применялись меры административного воздействия, сообщения поступали, шесть человек были привлечены к административной ответственности, как правило за распитие спиртных напитков, отметил Владимир Васильевич.
Автор видео Галина Панчева
Не вижу в этом ничего плохого. Если ты не дизелишь, никого не трогаешь и убираешь после себя.