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Металл воруют на дачах в Бердске

16:52 05.08.2019 Фото: Сергея
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Предполагают, что воришки приезжают на ВАЗе цвета «коричневый металлик» с алтайскими номерами.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Сергей:
— Хочу сообщить о воришках металла на дачах, авто 21099 номер коричневый металлик.
Дата сообщения 03-08-2019 год.

Металл воруют на дачах в Бердске

На ВАЗе приезжают воришки в СНТ

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