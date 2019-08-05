Металл воруют на дачах в Бердске

Предполагают, что воришки приезжают на ВАЗе цвета «коричневый металлик» с алтайскими номерами.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Сергей:

— Хочу сообщить о воришках металла на дачах, авто 21099 номер коричневый металлик.

Дата сообщения 03-08-2019 год. На ВАЗе приезжают воришки в СНТ

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