Насиловал 13-летнюю школьницу полгода в спортзале учитель физкультуры в Якутии

Суд приговорил бывшего педагога к 20 годам колонии строго режима. столько же лет ему запрещено близко подходить к учебным заведениям.

Педагог, 15 раз изнасиловавший девочку, свою вину не признал

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении учителя по физической культуре одной из пригородных школ города Якутска, обвиняемого в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы образовательного учреждения и в ненадлежащем исполнении педагогическим работником своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления в период с декабря 2017 по май 2018 года в спортивном зале школьного учреждения, в автомашине, в его квартире. Как установили следователи, на момент первого преступного посягательства школьнице было 13 лет.

Преступления были пресечены родителями девочки, которые обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом. Он был задержан и позже заключен под стражу. Сразу после возбуждения уголовного дела мужчина был уволен из образовательного учреждения.

Свою вину в совершенных преступных деяниях обвиняемый не признал, но в ходе предварительного расследования проведен большой объем необходимых следственных действий, которые подтвердили виновность обвиняемого.

По уголовному делу установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и внесено 5 представлений о принятии мер по их устранению в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Представления внесены в образовательное учреждение, где обучалась пострадавшая девочка, в Управление образования ГО «город Якутск», в Министерство образования РС (Я), в органы внутренних дел и подразделение по делам несовершеннолетних. По результатам рассмотрения представлений руководство образовательного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении пострадавшей школьницы проведен комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий причиненного ей физического и психологического вреда.

— Вынесен приговор учителю одной из школ, совершившему 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности школьницы. Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3, «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста), 15 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет, — сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.

Источник: Сахапресс