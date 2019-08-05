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Насиловал 13-летнюю школьницу полгода в спортзале учитель физкультуры в Якутии

18:15 05.08.2019 Фото: pixabay
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Суд приговорил бывшего педагога к 20 годам колонии строго режима. столько же лет ему запрещено близко подходить к учебным заведениям.

Насиловал 13 летнюю школьницу полгода в спортзале учитель физкультуры в Якутии
Педагог, 15 раз изнасиловавший девочку, свою вину не признал

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении учителя по физической культуре одной из пригородных школ города Якутска, обвиняемого в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы образовательного учреждения и в ненадлежащем исполнении педагогическим работником своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления в период с декабря 2017 по май 2018 года в спортивном зале школьного учреждения, в автомашине, в его квартире. Как установили следователи, на момент первого преступного посягательства школьнице было 13 лет.

Преступления были пресечены родителями девочки, которые обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом. Он был задержан и позже заключен под стражу. Сразу после возбуждения уголовного дела мужчина был уволен из образовательного учреждения.

Свою вину в совершенных преступных деяниях обвиняемый не признал, но в ходе предварительного расследования проведен большой объем необходимых следственных действий, которые подтвердили виновность обвиняемого.

По уголовному делу установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и внесено 5 представлений о принятии мер по их устранению в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Представления внесены в образовательное учреждение, где обучалась пострадавшая девочка, в Управление образования ГО «город Якутск», в Министерство образования РС (Я), в органы внутренних дел и подразделение по делам несовершеннолетних. По результатам рассмотрения представлений руководство образовательного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении пострадавшей школьницы проведен комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий причиненного ей физического и психологического вреда.

— Вынесен приговор учителю одной из школ, совершившему 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности школьницы. Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3, «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста), 15 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 20 лет, — сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.

Источник: Сахапресс

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