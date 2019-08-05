Отремонтированную за 57 млн рублей ул. Лунную покажет приемной комиссии подрядчик в Бердске

На улице завершилась реконструкция по всем современным стандартам по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги. 6 августа комиссия проверит работу.

Перекресток улиц Лунной и Космической попал в ремонт

На ул. Лунной Бердска в первых числах августа завершилась реконструкция по программе «Безопасные и качественные дороги». 24 мая управление ЖКХ и подрядчик подписали контракт, ООО «СтройСити» приступили к реконструкции 300 метров дороги. По итогам аукциона за новую дорогу и полное благоустройство бюджет заплатит 57 052 574 рублей.

Здесь заменено дорожное полотно, установлены новые светофоры, новое ограждение. Все работы проводились по современным ГОСТам. Завтра, 6 августа, пройдет приемка работ комиссией из мэрии Бердска и общественников. Будет учитываться качество работ, асфальта и другое. Об этом рассказал сегодня, 5 августа, начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов:

— По программе «Безопасные и качественные дороги» по ул. Лунная завтра планируем провести приемочную комиссию. Сегодня здесь еще убираются старые знаки.