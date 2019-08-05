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Заросла травой горбольница Бердска

15:52 05.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр Евгений Шестернин проверит сам, скосили ли траву возле корпусов ЦГБ. Если за два дня ситуация не изменится, то мэрия подключит административные ресурсы.

Заросла травой горбольница Бердска
Траву на территории ЦГБ должны скосить до 7 августа

Нескошенная трава на территории горбольницы возмутила мэра Бердска.

— Я вашему руководителю хозяйственной части сделал замечание по скосу травы, содержанию территории. На среду запланировал объезд. Если не будет устранено, то Ольга Владимировна (и.о. начальника административно-технической инспекции, — прим. ред.) применит все свои административные ресурсы, — обратился к замглавврача бердской ЦГБ Надежде Шахатовой Евгений Шестернин.

Надежда Шахатова согласилась, что такой дефект есть. На это было указано на планерке у главврача, ситуацию исправят, отметила Надежда Александровна.

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Всю траву в городе нужно скашивать?

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