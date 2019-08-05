Куда жаловаться на работу новых светофоров на ул. Лунной в Бердске?

Транспортный коллапс продолжается на отремонтированной улице несколько дней. Чиновники обещают исправить ситуацию в ближайшее время.

На Лунной теперь много светофоров

В рамках капитального ремонта ул. Лунной по программе «Безопасные и качественные дороги, здесь были установлены новые светофоры. В среду, 31 июля, они заработали первый день и создали «пробку» на дороге. Автомобилисты назвали происходящее транспортным коллапсом. И до сих пор на Лунной сохраняется напряженная обстановка,​ ведь здесь выезжают жители микрорайонов Южный, Белокаменный, Космический, Раздольный.

5 августа на совещании в мэрии чиновники рассказали о том, что в первые дни настройки светофоров поступали жалобы от жителей. Вчера, 4 августа, вечером на Лунной образовалась огромная пробка.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина отметила:

— Тестирование светофоров вызвало нарушение графика движения, сейчас таких нарушений нет. Мы будем работать над улучшением ситуации.

Есть жалобы

Максим Совбанов рассказал о проблеме со светофорами на Лунной

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов подтвердил наличие жалоб и назвал ситуацию на дороге катаклизмом.

— От жителей есть жалобы. Тестирование светофоров еще не окончательно завершено. В воскресенье вечером (4 августа — прим. авт.) здесь был просто катаклизм по автомобилистам, по отдыхающим. Сегодня еще убираются старые знаки, чтобы улучшить видимость светофоров.

Завтра 6 августа пройдет приемка работ у подрядчика, который ремонтировал ул. Лунную. Если приемка пройдет успешно, светофоры сначала перейдут в ведение управления жилищно-коммунального хозяйства Бердска, а только потом будет создано постановление о передаче их в бердский «ГорСвет».

— Пока нам не передали светофоры, они будут стоять на балансе у управления ЖКХ Бердска. После передачи нам, мы будем за них отвечать. Регулировка светофоров также будет проводиться нами, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор «ГорСвета» Дмитрий Мышкин.

Куда звонить если не работают светофоры? Управление ЖКХ горда Бердска: 8 (38341) 4-00-11.