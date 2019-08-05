Один прыжок перечеркнул две жизни: Год не выходил из квартиры инвалид-колясочник из Бердска

Об Аркадии Ситникове уже 10 лет заботится мама. Семья не может скопить денег с пенсии в 18 тыс. рублей на электрический подъемник для инвалидов. Галина не в состоянии перекладывать с кровати в инвалидную коляску своего обездвиженного сына весом в 120 кг.

На протяжении 10 лет мама Аркадия не отходит от сына ни на секунду

Жизнь Аркадия Ситникова разделилась на «до» и «после» летним днем 2010 года. После работы 23-летний бердчанин отправился в гости к другу. В ожидании, пока баня прогреется, друзья решили искупаться на химзаводском озере в Бердске.

— Все было как обычно. Купались, ныряли. Прыгнул в воду, как оказалось, в мелководье, воткнулся головой в дно. Услышал хруст и всплыл кверху спиной. Друзья тут же вызвали «скорую», — вспоминает Аркадий в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Мама 33-летнего бердчанина Галина Геннадьевна вспоминает события того дня, как будто трагедия случилась только вчера.

— Разве это забудешь? Я прям чувствовала, что что-то произойдет. Просила сына, не ходить никуда, остаться дома. Но он мальчик большой… Он проводил время с друзьями, но всегда возвращался домой. В тот вечер я встревожилась, почему сын не вернулся домой. Я думала о плохом, но надеялась, что это просто выдумки материнского сердца. Интуиция меня не подвела. Узнала, что Аркаша в реанимации на утро следующего дня. Врачи говорили, что вероятность его выживания 50% на 50%, — вспоминает Галина Геннадьевна.

На второй день после трагедии, Аркадия прооперировали. Несколько недель он находился в медикаментозной коме, еще полтора месяца в реанимации. После в жизни Аркадия наступила тишина, которая продолжалась два года. Как объясняли врачи, динамика остановилась на месте, прогресса не было. Аркадия вновь прооперировали в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна, но операция оказалась неудачной.

Еще через 4,5 года хирургам удалось по крупицам собрать шею Аркадия. Сейчас она практически вся из металла. И это единственная подвижная часть тела бердчанина — тело ниже плеч парализовано. Он признан инвалидом 1 группы пожизненно.

— Врачи сказали, что они сделали все, что от них зависит. Теперь дело за ЛФК, — объясняет Аркадий.

Нужно продолжать жить

Аркадий Ситников выходит на улицу только благодаря помощи волонтеров

Аркадий Ситников живет с мамой, которая каждый день и каждую секунду проводит с сыном. Еще год назад семья не могла выйти из дома. Аркадий мог не выходить из дома года, ведь Галине Геннадьевне тяжело спускать одной на инвалидной коляске сына даже при помощи пандуса, который женщина выбивала у местной власти несколько лет. Но она и ее сын не отчаиваются и продолжают жить. Волонтеры из общества «100 друзей» приходят на помощь Аркадию и помогают спускаться с 9 этажа на улицу. Раньше волонтерам приходилось выносить Аркадия на руках из дома.

«Курьер. Среда. Бердск» встретился с Аркадием как раз в тот момент, когда он и его мама собирались на прогулку. Галина Геннадьевна нежно, но крепко перевязала ноги сына веревкой. Благодаря такой конструкции с помощью двух сильных парней, ее сына можно безопасно скатить по пандусу до лифта.

Сегодня Аркадий уверен, что даже после того, как ты становишься физически зависим от других людей, нужно продолжать жить:

-Все через депрессию и страх проходят. У нас один вариант — адаптироваться и жить дальше. Все зависит от характера, но я быстро адаптировался. И в армию пришел, быстро привык к режиму. И здесь быстро понял, что истерить нет смысла. Сейчас я то же самое делаю для других людей. Возглавляю общество инвалидов колясочников в Бердске, помогаю людям не впадать в депрессию, помогаю чем могу.

Лечили от других болезней

Галина Геннадьевна признается, что 10 лет назад она, словно слепой котенок, с обездвиженным сыном на руках узнавала, какая медицинская помощь нужна Аркадию и куда за ней обращаться.

-Хорошо, что я изначально съездила в реабилитационный центр Бердска «Ортос». Нам посоветовали инструктора ЛФК. Он к нам приходит на дом вот уже 10 лет трижды в неделю. Два года назад один час стоил 900 рублей. Мое пособие по уходу за Аркашей сегодня составляет 1440 рублей в месяц. Его пенсия около 18 000 рублей. Вот так и живем. Наше государство заботится о нас, — рассказала Галина.

Вся пенсия Аркадия уходит на лекарства. У парня лежачий образ жизни, каждый день он лежит без движения. Из-за этого у крепкого парня появляются разные проблемы со здоровьем. От них спасает ЛФК. Кроме того, раз в год парень проходит реабилитацию.

Семье Ситниковых пришлось отказаться от бесплатной медицины и обращаться в платные клиники. В одной из них невропатолог заключила: Аркадия лечили от другой болезни. На протяжении несколько лет у него наблюдались мощные панические атаки. Благодаря врачу из платной клиники, Аркадий больше не нуждается в ежедневных уколах. По словам Галины Геннадьевны, атаки случаются, но теперь они проходят спокойнее и гораздо реже.

Один прыжок перечеркнул две жизни

Галина Геннадьевна признается, ей тяжело, ведь последние 10 лет женщина не принадлежит себе. Отец Аркадия не выдержал испытания и ушел из семьи пару лет назад. По словам женщины, одним прыжком сын перечеркнул две жизни. Но она готова заботиться о сыне каждый день и каждую секунду. Ведь ее любовь к нему, как и у каждой матери к ребенку, безгранична.

— Я могу выйти из дома, чтобы вынести мусор. Дверь остается распахнутой настежь. Боюсь, что у Аркаши случится паническая атака. Спасает гарнитура телефонная. Иногда удивляюсь, как можно столько времени болтать по телефону (смеется). Теперь могу выходить на пару часов, чтобы заплатить за квартиру, например. У сына осталось мало друзей. Время идет, у всех появляются семьи. Но Аркадий общительный человек. Он со всеми находит общий язык. Например, медсестра с «Ортоса» подсказали однажды, как Аркадию можно обращаться с компьютером. Ее другие пациенты пользовались карандашами: зажимали в зубах и так нажимали на клавиши. Мы подобрали палочку нужной длины. Теперь он может сам пользоваться компьютером, — поведала Галина Геннадьевна.

Утро Галины Ситниковой начинается не с чашечки кофе. В первые минуты после сна, она занимается сыном: перевязки, личная гигиена, кормление. Только после этого женщина может заняться домашними делами:

— Мое дело — это гигиена, я его руки и ноги. У сына сильная спастика. Его ноги пристегнуты к кровати. Это очень для него не приятно и болезненно. Когда приходит инструктор ЛФК, я могу позволить себе час. Так и живем 10 лет. Когда у Аркаши случается депрессия, мы отключаем компьютер, телефон и телевизор. Он просто лежит в темноте, таким образом успокаивается. Он лидер по своей натуре. Благодаря этому, наверное, и есть желание жить, быть полезным.

В семье Ситниковых теперь есть практически все для комфортной жизни Аркадия и его помощницы мамы. Но семья нуждается в электрическом подъемнике для инвалидов с аккумулятором «Арнольд 150» с прочным ремнем для него, который помогает транспортировать сына с кровати на инвалидное кресло. Ее средняя стоимость составляет около 90 тысяч рублей. И если мама каждый месяц откладывает деньги на новую кровать для Аркадия, то копить деньги на подъемник придется не один год.

— Это проблема. У нас есть электрическая лебедка, но, бывает, часто отключают электричество, а в этот момент мне его нужно срочно переложить с кровати на коляску или наоборот. Аркадий весит 120 килограммов, мне тяжело одной его тягать, — призналась Галина Ситникова.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» объявляет сбор средств для помощи Аркадию Ситникову. Его семья нуждается в электрическом подъемнике на аккумуляторе. К сожалению, Аркадий и его мама не могут позволить себе дорогостоящий агрегат. Но и поднимать сына с постели женщина не может. Если вы готовы помочь Аркадию, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 19.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — на подъемник Аркадию Ситникову).

Спасибо и низкий поклон:

Вячеславу Викторовичу — 500 рублей. Спасибо!

Ирине Валерьевне — 100 рублей. Спасибо!

Оксана Николаевна — 10 000 рублей! Спасибо!

Елена Алексеевна — 1000 рублей. Спасибо!

Анна Вячеславовна — 100 рублей. Спасибо!

Светлана Николаевна — 200 рублей. Спасибо!

Светлана Станиславовна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Анатольевна — 100 рублей. Спасибо!

Автор видео Марина Волкова

